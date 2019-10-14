Kas yapmak için spor salonlarına para dökenler kısa zamanda kas sahibi olmak istiyor. Kaslara sahip olayım derken de pek çok ilaçlara başvurulmakta. Protein, tüm canlılarda bulunan ve yaşamın devamlığı için büyük bir öneme sahip bir maddedir. Protein, kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Özellikle de diyet yapanların yanında vücut geliştirmek isteyenler tarafından protein takviyesi kas yapar mı? Günlük protein ihtiyacı ne kadardır? Hangi besinlerde protein bulunur? Kas yapmak isteyenler için beslenme programı nasıl olmalı? Protein hangi besinlerde var? İşte protein takviyesi kas yapar mı? sorularına ilişken detaylar.

Vücut geliştirmede beslenme ve diyet programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallar çerçevesinde yapılan programlarla vücut istenilen şekle kavuşur. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu protein takviyesi kas yaşan mı sorusuna şu şekilde cevap veriyor: “Net ve açık olarak şunu bilelim: Takviye olarak protein hapı, tozu ya da çöpü(!) almaya, profesyonel düzeyde ağır egzersiz yapanlar dışında hiç kimsenin ihtiyacı yok. Sporcu ürünlerini pazarlayanlar ne kadar şişirirlerse şişirsinler bu ürünlerin kas yapımına ek bir fayda sağladıklarını söylemek çok zor. ‘BCAA’ kısaltılmışıyla bilinen dallı zincirli aminoasitlerin özünün, “lösin, izolösin, valin”in ise minik bir ayrıcalıkları var. Bu üç aminoasit bedende protein üretimini teşvik edebiliyorlar. Ama bunlara da fazla yüklenmenin anlamı yok. Günlük BCAA tüketimi hiçbir koşulda ve asla 5 gramı aşmamalı. Eğer tüketilecekse de yanında mutlaka B6 ve B1 vitamini desteği alınmalı. Protein istiyorsanız et, yoğurt, yumurta, balık ne güne duruyor?”