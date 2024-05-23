Prooofesöööööör doktoooor Veysel!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

TÜİK’e rakip çıktığını öne süren ENAG’ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, mart ortasında takipçilerine şu tavsiyede bulunmuş:

“Döviz alın”..

Maksat piyasayı etkilemek..

Maksat enflasyon rakamlarında yaptıkları hokkabazlığı, dövizde, diğer verilerde de, gücü nispetinde yapmak..

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Birileri de Veysel Ulusoy’u dinlemiş.

Döviz almış.

Hatta iddiaya göre, bir amcamız sotadaki altınlarını da satmış, döviz almış..

Ben böyle abartılı iddialara mesafeliyim ama, iddiaya göre bir de kredi çekmiş, çektiği kredi parası ile de döviz almış!

Veeee.

Seçim sonrasında dövizin patlamasını beklerken..

Kendileri patlamış.

Profesör Doktor Veysel Ulusoy patlamış.

Altınlarını da bozup döviz alan Veysel Ulusoy takipçisi amcamız, kızının iddiasına göre üzüntüden vefat etmiş.

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