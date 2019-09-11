Promosyon sektörü, PROMexpo Fuarı ile dünyaya açılıyor

İSTANBUL (AA) - Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı (PROMexpo), 9-12 Ekim'de CNR Expo'da tüketicilerle buluşacak.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneğinden (PROMOTÜRK) yapılan açıklamaya göre, üretim kabiliyeti ve ürün kalitesiyle promosyon sektörünü 100 milyar TL’lik hacme ulaştırmayı hedefleyen PROMOTÜRK, kaliteli ürün çeşitliliği ve uygun fiyat seçenekleriyle 9-12 Ekim'de promosyon sektörünün en büyük uluslararası fuarı olarak gösterilen PROMexpo'yu düzenleyecek.

PROMOTÜRK, PROMexpo'yu, Avrupa'nın en büyük promosyon fuar organizatörü Alman PSI iş birliği ile hayata geçirecek.





- "Sektörü 100 milyar TL'lik ciroya ulaştırmayı hedefliyoruz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen PROMOTÜRK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Gürz, dünyada kalite noktasında promosyon üretimi yapan birçok ülkeden Türkiye'nin çok daha iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, coğrafi yapısı nedeniyle lokasyon ve üretim maliyeti noktasında çok avantajlı. Kıtalara yakın oluşumuzun yanı sıra kara, deniz, hava ulaşımına sahibiz. Kurumsal hediye ve promosyon alanında önde olan ülkelerden Çin, Almanya ve Polonya'yı geride bırakabilecek kapasitemiz mevcut. PROMOTÜRK olarak sektörü 100 milyar TL'lik ciroya ulaştırmayı hedefliyoruz.

Amacımız, tek çatı altında bir arada olduğumuz üyelerimizle ülke ekonomisine maksimum katkı sağlamak. Bu anlamda dernek olarak üyelerimizin de katılımıyla 9-12 Ekim'de CNR Expo'da binlerce promosyon ürünlerinin yer alacağı PROMexpo'yu düzenliyoruz. Promosyon ürünleri noktasında üye firmalarımız, dünyanın en yeni ve en ilgi çekici ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacak. Uluslararası düzeyde planladığımız ve birçok ülke firmalarının katılacağı PROMexpo'yu çok önemsiyoruz ve tüm tüketicileri fuarımıza davet ediyoruz."