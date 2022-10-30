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İSLAM Promosyon almak caiz mi? Promosyon almak haram mı?
İSLAM

Promosyon almak caiz mi? Promosyon almak haram mı?

Bankalar maaşlarını kurumlarına taşıyan müşterilere promosyon ödemeleri yapıyor. Bazı bakanlıklar da tüm personellerini kapsayıcı promosyon anlaşmalarına imza atıyor. Bankaların verdiği yüksek rakamlar ise pek çok kişide ‘Banka promosyonu almak haram mı?’ sorusunun cevabının araştırılmasına yol açıyor. Peki, banka promosyonu almak islama göre doğru mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 11:33:00 -
Promosyon almak caiz mi? Promosyon almak haram mı?

Pek çok banka müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Bu sebeple vatandaşlar bankaların verdiği promosyonları almanın doğru olup olmadığını merak ediyor.

Promosyon almak caiz mi? Promosyon almak haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu konu için şöyle bir açıklama yaptı: Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.

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