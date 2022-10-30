Pek çok banka müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Bu sebeple vatandaşlar bankaların verdiği promosyonları almanın doğru olup olmadığını merak ediyor.

Promosyon almak caiz mi? Promosyon almak haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu konu için şöyle bir açıklama yaptı: Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.

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