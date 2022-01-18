'Projelerim engelleniyor' diyen İmamoğlu'nun metrobüsü yine arıza yaptı! İstanbullular tabana kuvvet!

Bayrampaşa’da metrobüsün arıza yapması nedeniyle yolcular, güzergahta yürüyerek başka bir metrobüse bindi. Arıza yapan metrobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

CHP tarafından yönetilen İstanbul'da toplum ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı çileden çıkarmaya devam ediyor. İETT ve metrobüslerde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Bayrampaşa durağında iş çıkış saatinde metrobüsün arıza yapması sonucu İstanbullular mağduriyet yaşadı.

Metrobüste uzun kuyruklar oluştu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs Bayrampaşa - Maltepe durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüsten inerek güzergahta yürüyüp başka bir metrobüse aktarılırken, arıza nedeniyle duraklarda da yoğunluk yaşandı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar isyan etti.

Seferler yeniden normale döndü

Arızalanan metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.