Proje Ümit ve ırkçı çetesinden her yıl aynı provokasyon: ‘İlkokul kitabında sığınmacı güzellemesi’

Kurduğu Zafer Partisi ile ırkçı politika yürüten ve böyle başarılı olacağını zanneden provokatör Ümit Özdağ ve ırkçı çetesi, her geçen gün farklı farklı yalanlarla iç savaş çıkarmak için uğraşıyor.

PKK ile 1997 yılında ABD’de görüşen ve FETÖ’cü hainlere de ‘’Yalan söyleme teknikleri’’ dersi verdiği söylenen sözde milliyetçi Özdağ ve ırkçı çetesi, son olarak 3 yıl önce kullandıkları bir yalan malzemesini yeniden servis ederek, sığınmacı düşmanlığı yapmaya çalıştı.

Türkiye’de iç savaş çıkarmak için canını dişine takarak, rezil olmayı göze alan ve her yalanı ortaya çıkan Özdağ kurduğu ırkçı çetesinin paylaştığı videoyu alıntılayarak, ‘’Türkiye’nin göçmenistan olması çalışmaları ilkokullara indi. Hayat Bilgisi kitabı Almanya’dan, Afganistan’dan, Suriye’den göç eden çocuk hikayeleri ile başlıyor. Çocuklarımızın zihnine işgal “göç” diye kazınıyor.’’ ifadelerini kullandı.

AYNI YALANI 2019’DA DA PAYLAŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

@UyanTRK1 kullanıcı ismiyle trollük yapan ırkçı çete üyesinin aynı yalanı 2019’da da paylaştığı ortaya çıktı.

Özdağ ve çetesi, sosyal medyadan provokasyon yapayım derken yine gülünç duruma düştü…