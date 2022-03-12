Programınızı Pensilvanya’ya mı, yoksa Kandil’e mi soralım?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri öncesinde FETÖ ve PKK'ya yakın mesajlar vermesi dikkat çekti. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair önemli sorular yöneltti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni politik tarzını kafalara yerleştirme yolunda, açıklamalarını sürdürüyor.

Değişik kesimlere, değişik sözler veriyor..

Bir dönem Süleyman Demirel’in yaptığı türden “Onlar ne veriyorlarsa, ben bir fazlasını vereceğim” şeklinde özetlenen ekonomik alandaki vaatleri de bir kenara bırakalım..

Dünya genelinde petrolün varil fiyatının son 5 ayda yüzde 110 arttığı bir ortamda, “benzin-mazottaki fiyat yükselişleri”ni “İktidarın yaptığı zamlar” diye tanımlamasını ve kendileri iktidarda olsalar, bu zamları yapmayacaklarmış gibi algı üretmelerini bir kenara bırakalım..

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