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Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar

Demokrat Yargı Derneği'nin genel sekreteri de olan Yargıtay'ın 'Gezici' Tetkik Hâkimi Defne Bülbül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanmasının ardından solak medya "epilepsi hakimini sürgün ediyorlar, ölüme gönderiyorlar" şeklinde yaygaraya başladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 20:12
Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar

 yeniakit.com.tr 

Hâkimler Savcılar Kurulu, 2019 yılı adli ve idari kararnamesini açıkladı. Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan ve eşcinsel sapkınlara, feministlere, HDP'ye, CHP'ye ve Gezi İsyanı'na destek veren Defne Bülbül, kararnameyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Ancak kararı beğenmeyen Bülbül, Birgün'e açıklama yaparak kendisinin epilepsi hastası olduğunu ve Erzurum'a tayin edilerek ölüme gönderildiğini iddia etti.

Solak medya ise bu açıklamanın ardından kuyruklarına basılmışçasına yaygaraya başladı.

"Beni ölüme gönderiyorlar" ajitasyonu

Kanaldan kanala koşarken, sendika kurup sekreterlik yaparken, halkın seçtiği iktidara yönelik kalkışmayı desteklerken hastalığını unutan Defne Bülbül, Erzurum sanki mahrumiyet bölgesiymiş gibi bir algı ile, "Epilepsi hastasıyım, geçmişte beyin kanaması geçirdim. Ağır nöbetler geçiriyorum. Bekar olduğum için aile desteğine ihtiyacım var. Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam. Bu, ölümüme göz yummak olur" iddiasında bulundu.

"Aile desteğine ihtiyacım var..." algısı!

"Yalnız yaşayamayacağını ve aile desteğine ihtiyacı olduğu"nu öne süren gezi destekçisi hakim, "Annem ve babam 70 yaşın üstünde insanlar, Erzurum’a gelemezler. Eski görev yerimde kalabilir veya Ankara’da başka bir göreve atanabilirim." dedi.

Bu kadar ağır hasta olduğunu iddia eden Bülbül'ün, birinci sınıfa da ayrıldığına göre, neden emekli olmak istemediği ise bilinmiyor.

Tam bir 'Devrimci' ve 'Gezi' destekçisi

Yargıtay tetkik hakimliği yapan Defne Bülbül'ün sosyal medya hesaplarından 'devrimci' olduğu ve Gezi Kalkışması'na destek verdiği görüldü. Gezi ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bülbül'ün, profilinin kapak fotoğrafını da Gezi Kalkışması'ndan koyduğu tespit edildi. Gezici hakimin; eşcinsel sapkınlar, feministler, geziciler gibi marjinal grupların paylaşımlarını da beğenmesi dikkat çekti. 

Bülbül'ün Halk TV'de katıldığı bir programda mesai saatlerinin Cuma namazına göre ayarlanmasına da karşı çıktığı ortaya çıktı.

Yargıtay tetkik hakimliği yapan Defne Bülbül'ün, polis araçlarını deviren, yakan, hatta üstüne slogan yazarak kamu mallarına zarar veren gezicilerin illegal eylemlerini "sicil hareket" olarak gösterdiği paylaşımları, hala sosyal medya hesabında duruyor.. Bu tür davaların Yargıtay'da incelenme ihtimali olduğunu belirten hukukçular, "Bu paylaşımlar, aslında 'ihsas-ı rey' anlamına gelir.. Bu kişinin hakimlik yapması mümkün değildir.." hatırlatmasında bulundular.

İşte o hakimin dikkat çeken o paylaşımları:

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 20:12
  1. Ankara
  2. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi
  3. Defne Bülbül
  4. Yargıtay Tetkik Hakimi
  5. epilepsi hastası hakim
  6. Halk TV
  7. Gezi Kalkışması
  8. Gezici hakim
  9. Hâkimler Savcılar Kurulu

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail32 dk önce
    Asagilik karinin aslında olümden kastettigi sey, muslumanlarin arasinda yaşayacak olmasi. Epilepsi mepilepsi hastaligi degil!!! Iyi olmuş kafire! Belki hidayet nasip olur da islah olur erzurum da.
  • 0ktay0ktay33 dk önce
    Yaygara yaparken hasya degilsin hakimlil kutsal meslek erzurumda ankarada devletimizin guzel yeri gorev kutsaldir mizikcilik yapma istifa et avukay ol
  • uyan tcuyan tc34 dk önce
    bana bıraksalardı seni pensilvanyaya ait olduğun yere fatöşe sürer vatandaşlıktan atardım. tc adaleşine hiç güvenilmemesinin sebeplerisiniz. bu gün bir oylama yapılsa, yargıyaen az %80 güvensizlik çıkar.
  • ŞahinŞahin34 dk önce
    Hakim olmak sana bir özellik mi kazandırıyor. Yoksa üstün bir ırk mı zannediyorsun kensini veya kendinden şüphen var herhalde.Erzurumlular senden daha vatansever ve şerefli insanlardır. Bu ülkeyi beğenmiyorsan istifa et ve size destek veren yahudi sorosun yanına git nasıl olsa sizler sorospu çocuğusunuz.
  • Başka bir görüşe tahammülünüz yok değil mi?Başka bir görüşe tahammülünüz yok değil mi?40 dk önce
    Herkes ağıla bir girecek. Sadece sizin sürünüz var değil mi? Başka görüşten bir insan varsa ölse daha iyi değil mi? Bırakınmilletimizi , bölücülük yapmayın. Faşistlik bu
  • sabrisabri40 dk önce
    size göre meslekte ilk gününde danıştaya terfi eden hanımefendi haklı, bu hasta kadın haksız. Adalet herkese eşit olmalı. bu kadının suçu varsa sorulsun ama hasta bir insana böyle eziyet savunulmasın.
  • hercaihercai40 dk önce
    Ne hakimi be yahuuu, bu kadin bir terorist! Bunu gorevden almayan devlet ve iktidar... Neyse! Anlamissinizdir!
  • uyan tcuyan tc41 dk önce
    bunları nasıl memur olarak hemde hakim olarak işe aldılar. bunlar adaleşin yüz karaları. bunların mahkemesine işin düşmesin. paran yoksa haklıda olsan yanmışsın. bunları devlet memuru olarak çalıştıranda kabahat. vuracaksın ....na tekmeyi. bunlar ne oldum delisi olmuş fatöşün cüppeli züppeleridir.
  • İs-hakİs-hak42 dk önce
    bundan daha güzel habermi olur darısı öbür yamuklara
  • OrhanOrhan42 dk önce
    Bumu hakim. Gösleri yari disarda. Biraz edepli olmali
  • emekliemekli43 dk önce
    işten ayrıl veya özel klniklerde görev al hiçbir şey yapamıyorsan diplomalısın yurd dışında görev al

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