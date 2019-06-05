Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar

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Hâkimler Savcılar Kurulu, 2019 yılı adli ve idari kararnamesini açıkladı. Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan ve eşcinsel sapkınlara, feministlere, HDP'ye, CHP'ye ve Gezi İsyanı'na destek veren Defne Bülbül, kararnameyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Ancak kararı beğenmeyen Bülbül, Birgün'e açıklama yaparak kendisinin epilepsi hastası olduğunu ve Erzurum'a tayin edilerek ölüme gönderildiğini iddia etti.

Solak medya ise bu açıklamanın ardından kuyruklarına basılmışçasına yaygaraya başladı.

"Beni ölüme gönderiyorlar" ajitasyonu

Kanaldan kanala koşarken, sendika kurup sekreterlik yaparken, halkın seçtiği iktidara yönelik kalkışmayı desteklerken hastalığını unutan Defne Bülbül, Erzurum sanki mahrumiyet bölgesiymiş gibi bir algı ile, "Epilepsi hastasıyım, geçmişte beyin kanaması geçirdim. Ağır nöbetler geçiriyorum. Bekar olduğum için aile desteğine ihtiyacım var. Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam. Bu, ölümüme göz yummak olur" iddiasında bulundu.

"Aile desteğine ihtiyacım var..." algısı!

"Yalnız yaşayamayacağını ve aile desteğine ihtiyacı olduğu"nu öne süren gezi destekçisi hakim, "Annem ve babam 70 yaşın üstünde insanlar, Erzurum’a gelemezler. Eski görev yerimde kalabilir veya Ankara’da başka bir göreve atanabilirim." dedi.

Bu kadar ağır hasta olduğunu iddia eden Bülbül'ün, birinci sınıfa da ayrıldığına göre, neden emekli olmak istemediği ise bilinmiyor.

Tam bir 'Devrimci' ve 'Gezi' destekçisi

Yargıtay tetkik hakimliği yapan Defne Bülbül'ün sosyal medya hesaplarından 'devrimci' olduğu ve Gezi Kalkışması'na destek verdiği görüldü. Gezi ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bülbül'ün, profilinin kapak fotoğrafını da Gezi Kalkışması'ndan koyduğu tespit edildi. Gezici hakimin; eşcinsel sapkınlar, feministler, geziciler gibi marjinal grupların paylaşımlarını da beğenmesi dikkat çekti.

Bülbül'ün Halk TV'de katıldığı bir programda mesai saatlerinin Cuma namazına göre ayarlanmasına da karşı çıktığı ortaya çıktı.

Yargıtay tetkik hakimliği yapan Defne Bülbül'ün, polis araçlarını deviren, yakan, hatta üstüne slogan yazarak kamu mallarına zarar veren gezicilerin illegal eylemlerini "sicil hareket" olarak gösterdiği paylaşımları, hala sosyal medya hesabında duruyor.. Bu tür davaların Yargıtay'da incelenme ihtimali olduğunu belirten hukukçular, "Bu paylaşımlar, aslında 'ihsas-ı rey' anlamına gelir.. Bu kişinin hakimlik yapması mümkün değildir.." hatırlatmasında bulundular.

İşte o hakimin dikkat çeken o paylaşımları: