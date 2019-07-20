0553 313 94 23

Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı tarifi

Bolca çikolatanın hazzına varıp,aynı zamanda profiterol yemek isteyenler için hazırlanmış özel reçetemizi sizlerle paylaşıyoruz.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı tarifi

Profiterolden vazgeçemeyen ve bunu bolca çikolatayla taçlandırmak isteyenler için çok özel bir tarif.Mutlaka denemeniz gerekn bu tatlı, favoriniz olacak.

Malzemeler

Hamuru için;

  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı un
  • bir tutam tuz
  • 3 yumurta
  • 125 gr tereyağı

Dolgusu için;

  • dondurma

Sosu için;

  • 100 gr bitter çikolata
  • 100 gr sütlü çikolata
  • 1 paket sıvı krema

Öncelikle, çikolataları benmari usulü eritin. Bu esnada kremayı başka bir kap içerisinde çırparak kıvama getirin.

Ocaktan alıp ılıttığınız çikolataları karıştırarak içerisine kremayı yavaş yavaş ilave edin.

Hamuru için un, su ve tereyağını bir tencerede, kısık ateşte eritin. Ardından tereyağı eriyince üzerine ununu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Ocaktan aldığınız hamurun soğuması için el mikseriyle çırpın. Ardından tek tek kıvamına göre yumurtaları ekleyin. 

Kek hamuru akışkanlığında bir kıvam elde ederek fırın tepsisinin üzerine, sıkma torbasının yarımıyla küçük bezeler oluşturacak şekilde sıkın.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 12 - 18 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan profiterol toplarının ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. 

El mikseriyle dondurmayı çırpıp, sıkma torbası yarımıyla profiterollerin altından delik açarak, içerisine doldurun.

Profiterolleri kupların içerisine dilediğiniz kadar yerleştirin ve üzerine sosunu dökün. 

Dolapta ortalama 3 saat kadar dinlendirin.

Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
  1. tatlı
  2. çikolata
  3. çikolatalı tatlı
  4. profiterol
  5. supangle
  6. tatlı krizleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de sahte içki operasyonu: 14,4 ton etil alkol ele geçirildi
    1. İzmir’de sahte içki operasyonu: 14,4..
    2. Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu..
    3. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    4. Denizlispor’dan Hallberg atağı
    5. Erbakan: Kıbrıs harekatı inanç ve..
    6. Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2..
    7. Kocaeli'deki cinayet
    8. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    9. Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu
    10. Tunceli’deki terör operasyonu
    11. Hazine arazisinde hint keneviri..
    12. Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü
    13. Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki..
    14. Araştırma gazetesi ’Research Türkiye’..
    15. Düzce'de arama kurtarma çalışmaları..
    16. TÜSEB’de İnsülin Çalıştayı
    17. 1002 TL trafik cezası yiyen..
    18. Kış: “KKTC’nin aydınlık yarınlara..
    19. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    20. Protestoların sürdüğü Hong Kong'da..
    21. Sahte kimlikle gezen cezaevi..
    22. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    23. Anne ve baba adayları birlikte gebelik..
    24. 5 kilo bonzai ile yakalandı
    25. Mehmet Metiner, Erbil saldırısını..
    26. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    27. Başkan Yalçın Yenidoğan Mahallesinde
    28. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    29. Antalya’da caretta caretta üreme..
    30. Siirt'te 2 metrelik yılan paniği
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'