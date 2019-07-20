Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı tarifi

Profiterolden vazgeçemeyen ve bunu bolca çikolatayla taçlandırmak isteyenler için çok özel bir tarif.Mutlaka denemeniz gerekn bu tatlı, favoriniz olacak.

Malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı su

1 su bardağı un

bir tutam tuz

3 yumurta

125 gr tereyağı

Dolgusu için;

dondurma

Sosu için;

100 gr bitter çikolata

100 gr sütlü çikolata

1 paket sıvı krema

Öncelikle, çikolataları benmari usulü eritin. Bu esnada kremayı başka bir kap içerisinde çırparak kıvama getirin.

Ocaktan alıp ılıttığınız çikolataları karıştırarak içerisine kremayı yavaş yavaş ilave edin.

Hamuru için un, su ve tereyağını bir tencerede, kısık ateşte eritin. Ardından tereyağı eriyince üzerine ununu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Ocaktan aldığınız hamurun soğuması için el mikseriyle çırpın. Ardından tek tek kıvamına göre yumurtaları ekleyin.

Kek hamuru akışkanlığında bir kıvam elde ederek fırın tepsisinin üzerine, sıkma torbasının yarımıyla küçük bezeler oluşturacak şekilde sıkın.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 12 - 18 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan profiterol toplarının ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

El mikseriyle dondurmayı çırpıp, sıkma torbası yarımıyla profiterollerin altından delik açarak, içerisine doldurun.

Profiterolleri kupların içerisine dilediğiniz kadar yerleştirin ve üzerine sosunu dökün.

Dolapta ortalama 3 saat kadar dinlendirin.

Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...