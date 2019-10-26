Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi
Çikolataya doyacağınız bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, "Profiterol nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Çikolataya doyacağınız bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, "Profiterol nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Profiterol tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı un
- 3 adet yumurta
- 125 gram margarin
Kreması için:
- Yarım litre süt
- 1,5 çay bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
Çikolata sosu:
- 200 gram bitter çikolata
- 1 kutu krema
Öncelikle işe kremayı hazırlayarak başlayın.
Bir sos tavasına süt ve şekeri ekleyin.
Şeker eriyince tavaya un ve yumurta ekleyip sürekli karıştırarak pişirin.
Krema koyulaşınca ocaktan alın ve vanilya ekleyin.
Karıştırdığınız kremayı sıkma torbasına alıp buzdolabına yerleştirin.
Bir tencerenin içerisine su ve margarini alın.
Ardından tencereye unu ekleyip 3-4 dakika karıştırın.
Toparlanan hamuru ocaktan alın ve yaklaşık 20 dakika dinlendirin.
Soğuyan hamura yumurtaları ekleyip yoğurun.
Yumurtalar karıştıktan sonra hamuru 15-20 dakika dinlendirin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine 1 tatlı kaşığı yardımıyla profiterol toplarını yerleştirin.
Önceden ısıtılmış fırında profiterolleri 40 dakika pişirin.
Bir bıçak yardımıyla profiterollerin altına delik açın.
Buzdolabından çıkardığınız kremayı hamurların içerisine sıkın.
Kremayı tencerede ısıtın ve içerisine çikolataları atın.
Çikolata iyice eriyince sosunuz hazır demektir.
Sosu üst üste dizdiğiniz profiterollerin üzerine dökün.
Afiyet olsun.