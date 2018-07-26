Profesyonel ordu ecdad mirası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemde bedelli askerliğe ihtiyaç duyulmayacak sistem üzerinde çalışıldığını duyurması, profesyonel askerliğe geçişin ilk sinyali olarak kamuoyunda geniş yankı buldu. Zorunlu askerliğin olmadığı, gönüllülük esasıyla oluşturulan profesyonel ordu birlikleri günümüzde ABD, İngiltere, Fransa gibi 32 ülke tarafından uygulanıyor. Tarihte de Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma gibi büyük devletlerin ortak özellikleri, askeri sistemlerinin zorunluluk esasına dayalı olmamasıydı.

Gündemin ana maddeleri arasındaki bedelli askerlikle ilgili açıklamasında “Türkiye’de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK’nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleriyle gündeme gelen profesyonel ordu sistemi için; ordunun profesyonelleştiği ancak belirli şartları taşıyan vatandaşlara temel askerlik eğitiminin verileceği bir model üzerinde çalışıldığı belirlendi. Profesyonel ordu nizamı, dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok ülke tarafından uygulanıyor. Bu ülkeler arasında yer alan İrlanda’da hiçbir zaman zorunlu askerlik sistemi uygulanmazken, yakın dönemde profesyonel orduya geçen ülkeler şunlar:

İNGİLTERE: Mecburi askerlik 1960’da kaldırıldı. Ordu 58 yıldır tamamen gönüllülerden oluşuyor.

AMERİKA: 1973 yılında zorunlu askerliğe son verildi. 45 yıldır gönüllü askerlik sistemi uygulanıyor.

AVUSTRALYA: 1972’den bu yana 46 senedir profesyonel ordu birlikleri ile güvenlik sağlanıyor.

BELÇİKA: Zaruri askerlik hizmeti 1994’te kaldırıldı. Ülkede gönüllü askerlik uygulaması var.

HOLLANDA: 1996’dan bu yana 22 yıldır profesyonel ordu birlikleri kurulmuş durumda.

İSPANYA: 2002’de zorunlu askerlik kaldırılarak profesyonel orduya geçildi.

İTALYA: Avrupa ülkesinde 2005’te alınan karar neticesinde 13 yıldır profesyonel orduya geçilmiş durumda.

BULGARİSTAN: 2008’de zorunlu askerlik kaldırılarak profesyonel orduya geçildi.

İSVEÇ: 2010 yılına kadar zaruri askerliğin hakim olduğu ülkede 8 yıldır ordu profesyonel birliklerden oluşuyor.

FRANSA: Profesyonel askerlik sistemini ülkede hakim kılan Batı ülkesinde, zorunlu askerlik 2001 yılında kaldırma kararı alındı.

Askerlik hizmeti profesyonel birliklerce sağlanan diğer ülkeler ise şunlar; Bosna Hersek, Macaristan, Letonya, Arjantin, Lübnan, Hindistan, Sri Lanka, Slovenya, Slovakya, Güney Afrika, Panama, Makodonya, Karadağ, Fas, Lüksemburg, Portekiz, Filipinler, Peru, Yeni Zelanda ve Romanya.

BÜYÜK DEVLETLERİN ORDU SİSTEMİ

Zorunlu askerliğin olmadığı, gönüllü birlikler tarafından oluşturulan profesyonel ordu birlikleri, geçmişte de büyük devletlerin tercihi oldu. Tarihte Osmanlı İmparatorluğu, profesyonel ordu ile yaklaşık 6 asır dünyaya hükmetti. Osmanlı’da 1850’li yıllara kadar profesyonel askerlik sistemi uygulanmış, 1916’da tamamen zaruri askerlik uygulaması başlatılmıştı. Selçuklu, Roma ve Bizans gibi cihan devletlerinde de askeri sistem zorunluluk esasına dayalı değildi.