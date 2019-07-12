0553 313 94 23

Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis Demir’in mezarına doğru yola çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılı nedeniyle Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’na katılan profesyonel bisikletçiler, Afyonkarahisar’dan Niğde’ye Ömer Halis Demir’in mezarına ulaşmak için yola çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:18
Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis Demir’in mezarına doğru yola çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılı nedeniyle Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’na katılan profesyonel bisikletçiler, Afyonkarahisar’dan Niğde’ye Ömer Halis Demir’in mezarına ulaşmak için yola çıktı.


Darbeci General Semih Terzi’yi başından vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in anısına pedal çeviren sporcular, dün Afyonkarahisar’a ulaşmıştı. Bir gece kentte konaklayan profesyonel bisikletçiler bugün sabah Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in starıyla Niğde’ye doğru yola çıktı. Valilik önünden düzenlenen törenle yola çıkan bisikletçilere, Afyonkarahisar Şehitliğinden alınan toprak, teslim edildi. Toprak, 15 Temmuz Pazartesi günü Niğde’de Şehit Ömer Halis Demir’in mezarına dökülecek.


TOPLAM BİN KİLOMETRE YOL YAPACAĞIZ


Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur yaptığı açıklamada, 30 profesyonel bisikletçi ile bin kilometre yol yaprak Şehit Ömer Halis Demir’in mezarına ulaşacaklarını söyledi. Okur şöyle devam etti,


“3 yıldır İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden çıkıp şehirleri gezerek şehidimizin mezarına kadar ulaşıyoruz. Burada hedefimiz şu. Spor camiasının böyle bir farkındalık çalışması yoktu. Bu farkındalık çalışmasını yapmak, spor camiasının da hain darbe girişimini unutmadığını göstermek ve şehidimizin unutulmayacağını hissettirmek. İllerimizi ziyaret ederken şehit mezarlıklarımızdan toprak alıyoruz. Böylelikle her ilimizden oraya şehitlerimizin toprağını götürmüş oluyoruz. Bu sayeden tüm geçtiğimiz illerinde buna katkımız sağlamış oluyoruz. 30 sporcuyla yola çıktık. Hepsi profesyonel bisiklet sürücüsü. Toplam 7 il sonra şehidimizin mezarının olduğu yerde Niğde’de olacağız. Bu iller İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyon, Aksaray ve Niğde oluyor. Toplamda bin kilometre yol yapmış olacağız.”


BAŞKAN ZEYBEK SPORCULARA TEŞEKKÜR ETTİ


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de hain bir darbe girişimine karşı ülkenin bekası için hayatını feda eden şehit Ömer Halisdemir’in anısına düzenlenen bisiklet turu için Arnavutköy Belediyesine ve sporculara teşekkür etti.


250 KARDEŞİMİZ ŞEHİT OLDU


Vali Mustafa Tutulmaz ise, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecede 250 vatandaşın şehit düştüğünü söyledi. Vali Tutulmaz:


“Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve değişik kademelerdeki yöneticilerimiz olmak üzere, halkımız ve güvenlik güçlerimiz içerisinde gerek askerde gerekse de polisin içerisinde buna ciddi şekilde müdahale eden kişilerin sayesinde ülkemiz darbe girişimini atlattı. Bu kalkışmada şehit Ömer Halisdemir kardeşimiz, milletimizin sembolü oldu. Çünkü o canı pahasına, ölümünü bile bile bir operasyon yaptı. Onun operasyonuyla da çok şükür milletimiz bağımsız ve hür bir ülke içerisinde yaşama imkanına kavuştu. Şehit Halisdemir, bir sembol. Bunun yanında da 250 kardeşimiz şehit oldu. Binlerce kardeşimiz o gün gazi oldu. Allah, onların hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun” dedi.


Öte yandan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek plaket takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 30 Temm
    1. Pendik’te hamile kadının içinde..
    2. İstiklal Marşı'nı okuyamadılar! "Benim..
    3. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    4. Göztepe’ye bir Portekizli daha
    5. Anne hayatını kaybetti, kızının ise..
    6. Şampiyonların kupaları Başkan Akın’dan
    7. Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp..
    8. Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin..
    9. Seydişehir’de sivil giyimli trafik..
    10. "Mevsimlik işçilerin sigortası..
    11. ABB Sözcüsü Oğuz: “Projede..
    12. "Keşke ben de Ömer Halisdemir..
    13. Kayseri itfaiyesinde şüpheli paket..
    14. Beşiktaş’ta Tevfik Yamantürk yeniden..
    15. Balçova, kupaları topladı
    16. İş dünyasından "15 Temmuz" mesajı
    17. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
    18. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    19. Tayland’da düşen uçağın enkazı..
    20. Vali Deniz’den Kula’nın turizm..
    21. Şırnak'taki terör saldırısına 9 gözaltı
    22. Havuzun antrenörsüz madalya avcısı
    23. Beymen Club Fotoğraf Yarışması
    24. Hong Kong'da protestolar devam ediyor
    25. "Daha hırslı ve daha olumlu futbol..
    26. Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet..
    27. Türk hekimler Merkel'in sağlık..
    28. MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    29. Manisa’daki baraj gölü ve göletlere..
    30. Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!