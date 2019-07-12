Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis Demir’in mezarına doğru yola çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılı nedeniyle Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’na katılan profesyonel bisikletçiler, Afyonkarahisar’dan Niğde’ye Ömer Halis Demir’in mezarına ulaşmak için yola çıktı.

Darbeci General Semih Terzi’yi başından vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in anısına pedal çeviren sporcular, dün Afyonkarahisar’a ulaşmıştı. Bir gece kentte konaklayan profesyonel bisikletçiler bugün sabah Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in starıyla Niğde’ye doğru yola çıktı. Valilik önünden düzenlenen törenle yola çıkan bisikletçilere, Afyonkarahisar Şehitliğinden alınan toprak, teslim edildi. Toprak, 15 Temmuz Pazartesi günü Niğde’de Şehit Ömer Halis Demir’in mezarına dökülecek.

TOPLAM BİN KİLOMETRE YOL YAPACAĞIZ

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur yaptığı açıklamada, 30 profesyonel bisikletçi ile bin kilometre yol yaprak Şehit Ömer Halis Demir’in mezarına ulaşacaklarını söyledi. Okur şöyle devam etti,

“3 yıldır İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden çıkıp şehirleri gezerek şehidimizin mezarına kadar ulaşıyoruz. Burada hedefimiz şu. Spor camiasının böyle bir farkındalık çalışması yoktu. Bu farkındalık çalışmasını yapmak, spor camiasının da hain darbe girişimini unutmadığını göstermek ve şehidimizin unutulmayacağını hissettirmek. İllerimizi ziyaret ederken şehit mezarlıklarımızdan toprak alıyoruz. Böylelikle her ilimizden oraya şehitlerimizin toprağını götürmüş oluyoruz. Bu sayeden tüm geçtiğimiz illerinde buna katkımız sağlamış oluyoruz. 30 sporcuyla yola çıktık. Hepsi profesyonel bisiklet sürücüsü. Toplam 7 il sonra şehidimizin mezarının olduğu yerde Niğde’de olacağız. Bu iller İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyon, Aksaray ve Niğde oluyor. Toplamda bin kilometre yol yapmış olacağız.”

BAŞKAN ZEYBEK SPORCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de hain bir darbe girişimine karşı ülkenin bekası için hayatını feda eden şehit Ömer Halisdemir’in anısına düzenlenen bisiklet turu için Arnavutköy Belediyesine ve sporculara teşekkür etti.

250 KARDEŞİMİZ ŞEHİT OLDU

Vali Mustafa Tutulmaz ise, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecede 250 vatandaşın şehit düştüğünü söyledi. Vali Tutulmaz:

“Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve değişik kademelerdeki yöneticilerimiz olmak üzere, halkımız ve güvenlik güçlerimiz içerisinde gerek askerde gerekse de polisin içerisinde buna ciddi şekilde müdahale eden kişilerin sayesinde ülkemiz darbe girişimini atlattı. Bu kalkışmada şehit Ömer Halisdemir kardeşimiz, milletimizin sembolü oldu. Çünkü o canı pahasına, ölümünü bile bile bir operasyon yaptı. Onun operasyonuyla da çok şükür milletimiz bağımsız ve hür bir ülke içerisinde yaşama imkanına kavuştu. Şehit Halisdemir, bir sembol. Bunun yanında da 250 kardeşimiz şehit oldu. Binlerce kardeşimiz o gün gazi oldu. Allah, onların hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun” dedi.

Öte yandan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek plaket takdim etti.