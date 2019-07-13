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“Profesörüm, beni kimse dolandıramaz” dedi, 99 bin TL’sini çarptılar

Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, 99 bin TL’sini dolandırıcılara kaptırdı. Akın, kendisini, “Hocam sizi dolandırıyor olabilirler” diyen bankacıya, “Profesörüm, beni kimse dolandıramaz.” cevabını verdiğini söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:56
“Profesörüm, beni kimse dolandıramaz” dedi, 99 bin TL’sini çarptılar

Ankara'da, üniversitede öğretim görevlisi, Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Akın, telefonda kendisini polis- savcı olarak tanıtarak, kredi kartının farklı ülkelerde kullanıldığını, ülke olarak bunlara karşı operasyon yapacaklarını söyleyen dolandırıcılara, otomobilini satarak 99 bin lirasını kaptırdı.

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bilgilere göre, Prof. Dr. Ömer Akın, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında evinden çıkmak üzereyken ev telefonu çaldı. Telefondaki kişi, Çankaya Çiğdem Polis Merkezi’nden aradığını söyleyerek, "Yakın zamanda kimlik bilgilerinizle yurtdışından işlem yaptınız mı?" diye sordu, ardından kendisini savcının istediğini söyleyerek başka bir kişiyi telefona verdi. Bu kişi, Prof. Dr. Akın'a, "Siz temiz geçmişe sahip bir kişisiniz; ancak nüfus cüzdanı bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD, Suriye’de çeşitli bankalardan işlem yapılmış" dedi. Akın, karakola geleceğini söylemesi üzerine dolandırıcı, tüm aile bilgilerini söyleyerek, buna gerek olmadığını, YÖK ve çalıştığı üniversitenin de durumdan haberdar olduğunu söyledi. Dolandırıcı, Akın'a, bunun bir ülke meselesi olduğunu, operasyonun deşifre olmaması için söyleyecekleri her şeyi yapmasını ve bunu aile bireylerinden kimseyle paylaşmamasını söyledi.

Arabasını sattı

Akın, telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle otomobilini Çubuk'taki otomobil pazarına götürüp sattı ve 99 bin lirayı Pursaklar Saray İmam Hatip Lisesi önünde bir kişiye teslim etti. Akın, yine telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle banka şubesinden 20 bin lira çekti. Akın, bu parayı da dolandırıcılara teslim etmek üzereyken, otomobilin satıldığnı öğrenip, durumu fark eden oğlu, babasının bankadan çektiği parayı teslim etmesine engel oldu.

Kuryeye dava

Oğlunun haber vermesi üzerine polis, bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek 99 bin lirayı Akın'dan teslim alan Suriyeli Ali Hammud El Casım’ı tespit edip, yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Casım hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, "Adana’dan tanığım Suriyeli bir kişi, beni arayıp verdiği adresten çantayı teslim almamı istedi. Ben de çantayı alıp aynı gün Adana’ya gidip çantayı teslim ettim. Bana bin 100 lira para verdiler. Bunun dışında kimseyi dolandırmadım" dedi.

“Profesörüm, beni kimse dolandıramaz”

Prof. Dr. Akın ise "Bunun bir ülke meselesi olduğunun ve operasyonun deşifre olmaması gerektiğinin söylenmesi nedeniyle dolandırıcılara inandım. Bana operasyonun deşifre olmamasının çok önemli olduğunu bu nedenle telefonu değiştirmemi söylediler. Bunun üzerine üzerime başka bir telefon aldım. Sonra banka ismi vererek, 'İstanbul’daki banka merkeziyle görüştük. Seri numarası alınmış para verecekler size. Maksimum düzeyde kredi çekin' dedi. Bankaya gittim durumu söyleyince banka görevlisi 'Hocam sizi dolandırıyor olabilirler' dedi. Ben de Profesör olduğumu ve kimsenin beni dolandırmayacağını söyledim. Bunun üzerine 20 bin lira kredi çektim. Ancak aracın satışıyla ilgili mesaj eşimin telefonuna gitmiş. Eşimin bilgi vermesi üzerine oğlum geldi ve beni durdurdu. Bu şekilde dolandırıldığımı anladım. Şikayetçiyim" dedi

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:56
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Adana
  4. Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın
  5. dolandırıcı

YORUM YAZ

  • Dr. Sinan Dr. Sinan 5 dk önce
    ulan profesörsen, sadece belirli bir alanda profesörsün,bu her profesörlük icin gecerli, profesör denilince, herseyi iyi bilen degildir, sadce belli bir konun profesoru olur insan...mesela alim olsa neyse, onlarin genel bilgisi coktur, tabi günümüzde alimler kalmadi.

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