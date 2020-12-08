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Sağlık Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir
Sağlık

Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir

Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek, koronavirüse karşı dünyada geliştirilen tüm aşıların "Çöp olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:04:00 - 2020-12-08 17:14:35
Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek, tüm aşı çalışmalarını çöpe götürecek detaya dikkat çekti.

"Bugün için mevcut üç aşı adayının geliştirilmesi ve toplum bağışıklığının sağlanmasında başlıca sorunlardan biri de mevcut aşı adaylarının hazırlandıkları yeni tip korona virüsten (Wuhan tipi) farklı remutant." ifadelerini kullanan Kocazeybek, küresel düzeyde yüzde 70 oranında bu remutant virüsler dolaştığını ve bu remutant virüse dönük yanıtların bilinmediğini ifade etti.

Oda TV’ye konuşan Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek, şöyle konuştu:

"Tüm bu aşı çalışmalarını boşa çıkarabilecek ve araştırmaları başa döndürebilecek virüslerde yeni bir mutasyonu, özellikle immün yanıttan kaçmasını sağlayacak yeni bir mutasyonun insanlık için çok ciddi sorunları gündeme getirebileceği kanaatindeyim.

Toplumda doğal seleksiyonla artmış bu yeni mutasyonlar yapılacak moleküler araştırmalarla desteklenir ve kanıtlanabilirse, bu üç aşı adayı olmak diğer sekiz aşının ve bu aşıları izleyen aynı gen bölgesini hedefleyen diğer aşıların geleceğini konuşmakta çok zorlanacağımız kanaatindeyim."

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