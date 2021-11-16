Profesörden aşı uyarısı: Anneler öyle yaparak bebeği korumuyor, zarar veriyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, prematüre doğum nedenleri arasına Covid-19’un da eklendiğine dikkat çekerek anne adaylarına aşı çağrısında bulundu.

AA’ya konuşan Prof. Dr. Soylu, prematüre doğumların en sık görülen sebeplerinin başında annenin diyabet, kalp, böbrek, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklarının olması, rahim yetmezliği, kanama ve enfeksiyonun geldiğini anlattı.

Pandemiyle bu listeye Covid-19’un da eklendiğini belirten profesör, “Servisimizde bu şekilde yatan bebekler var. Bu bebekler, annenin böyle bir problemi olmasaydı erkenden doğmayacaklardı, normal zamanda, sağlıklı olarak doğan bebekler olacaklardı” dedi.

Zarara dönüyor

Anne adaylarının çeşitli sebeplerle aşı olmaktan çekindiğini anlatan Prof. Dr. Soylu, şu uyarıları yaptı: “Anne adaylarında bebeğini koruma içgüdüsüyle aşılanmama eğilimi var. Bunu da çoğunlukla ‘Bebeğe bir zararı olur’ endişesiyle yapıyorlar. Aslında olaya tam tersinden bakmak lazım. Bu bebekler bu kadar küçük doğdukları zaman asıl zararı görüyorlar. Anne yoğun bakıma girme durumunda olduğu için bebeği doğurtmak zorunda kalıyorlar. Anneye zararı oluyor ki maalesef kaybettiğimiz birçok anne var. Bir de annenin bu kadar ağır şartlarda doğum yapma mecburiyetinden dolayı hem prematür hem de olumsuz şartlarda doğduğu için buraya yatmak zorunda olan bebekler var. Bu bebekler diğerlerine göre biraz daha şanssız. Annelerin aslında bebekleri koruma içgüdüsüyle yaptıkları bu karar tamamen bebeklerin zararına oluşacak bir karara dönmüş oluyor. Lütfen buna kulak versinler. Bunun acısını hep beraber yaşıyoruz.”

Soylu, anne adaylarının hamileliklerinde Covid-19 aşısı yaptırmalarının kendileri ve bebekleri açısından herhangi bir olumsuzluk oluşturmayacağını vurguladı.

Covid-19 nedeniyle erken doğan bebeğin, başka nedenle prematüre olan bebekten daha dezavantajlı olduğunu vurgulayan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bebekle annenin psikolojik olarak bir bağ kurması doğumdan hemen sonra gerçekleşmesi gereken bir süreç. Biz Covid-19 nedeniyle bu süreci maalesef yaşayamıyoruz. Anne, bebeğini uzun dönem göremiyor. Bu bağ kurulamadığı zaman anne bebekten uzakta kalıyor. Anne bunu bir şekilde belki telafi edebilir ama bebeğin hem annenin ilgisine hem sütüne ihtiyacı oluyor. Bu bizim açımızdan çok şey değiştirecek faktörlerden bir tanesi. Bebek bunlardan mahrum oluyor. Doğum esnasında yaşadıkları zorluklar, doğum sonrasıyla katmerleniyor.“