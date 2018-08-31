0553 313 94 23

Profesör uyardı! İstanbul'un o semtini bekleyen büyük tehlike

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası Marmara depreminin ardından dalgaların yüksekliğinin 6 metreyi bulabileceğini vurgulayarak 'tsunami dalgası Ataköy’ün sonuna kadar ilerleyecektir' dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:57
Profesör uyardı! İstanbul'un o semtini bekleyen büyük tehlike

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 15 yıl içinde meydana gelmesi beklenen olası İstanbuldepremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sigortacı Gazetesi’ne konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, durumun ciddiyetini “Hepimiz aynı gemideyiz, birlikte batabiliriz” sözleriyle ifade etti.

“1509’daki İstanbul depreminin aynısı bugün gerçekleşirse 80 bin bina yıkılabilir. Bu, minimum 150 bin insanın hayatını kaybetmesi geliyor. Bu sayı 500 bine kadar çıkabilir. Geriye kalan 2 buçuk milyon insana geçici konaklama noktalarında günlerce, belki iki yıl bakmak zorunda kalacağız” sözleriyle en kötü senayondan bahseden Prof. Ersoy, deprem sonrası yaraların hızlıca sarılması için DASK’ın önemine vurgu yaptı: “DASK dünyaya örnek bir sigorta havuzu. Tüm dünyanın örnek aldığı DASK, binalarının zarar görmesinden etkilenen vatandaşların ferahlamasına yol açacak.”



TSUNAMİ ATAKÖY’E KADAR İLERLEYEBİLİR

Prof. Dr. Ersoy olası İstanbul depremenin büyük dalgalara neden olabileceğini de sözlerine ekledi: “Olası İstanbul depremi, büyük ihtimal Marmara Denizi’nde olacak. Tsunami benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi. Bu konuda yetkin ve uzman biri olarak şunu söyleyebilirim: Marmara, kapalı deniz olmasına rağmen tsunami tehlikesi barındırıyor. Dalga yüksekliği Marmara’da 3 ile 6 metre arasında olabilir. Ama bir metrelik bir tsunami dalgasının İstanbul sahillerinden yüz metre içeri girmesi, sahildeki bütün arabaların denize çekilmesi anlamına geliyor. Bu yetmez mi? Mesela Ataköy dümdüz bir yer. Suyun önünde duvar olacak hiçbir şey yok. Tsunami dalgası Ataköy’ün sonuna kadar ilerleyecektir. Binalar sağlam olabilir ama deprem sonrası dışarı çıkmış insanlar sokağa taşan dalgalardan etkilenebilir. Tsunami dalgasıyla insanlar ölebilir.”

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:57
  1. İstanbul
  2. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy
  3. deprem
  4. marmara depremi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü MLKP'ye operasyon!
    1. Terör örgütü MLKP'ye operasyon!
    2. Bereket evin kapısını çaldı
    3. Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    4. Erdoğan müjdeyi vermişti! Zam yapılacak
    5. Kılıçdaroğlu: Deli miyim kardeşim!
    6. Adayların heyecanı dorukta son fırsat..
    7. Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi..
    8. İstanbul'da terör operasyonu: 8 kişi..
    9. Terörden arındırıldı... Artık petrol..
    10. Erol Bedir: İki güçlü takımın maçı..
    11. Portakal bahçesinde toprağa gömülü..
    12. Fenerbahçe'nin Avrupa’daki rakibi kim..
    13. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    14. Adem Ljajic Beşiktaş'ta Adem Ljajic..
    15. Batman'dan kahreden haber: 2 asker şehit
    16. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa’daki rakibi..
    17. Netanyahu'ya şok! Şimdi de oğlu ve..
    18. Hacı Adem Hadzıć efendi hayatını..
    19. Profesör uyardı! İstanbul'un o semtini..
    20. Avrupa Birliği'nden Trump'a uyarı!..
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü