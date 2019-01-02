Profesör üniversitede ölü bulundu!
İstanbul Tuzla'da özel bir üniversitenin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Yıldır Atakurt görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.02 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi.
Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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