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Profesör üniversitede ölü bulundu!

İstanbul Tuzla'da özel bir üniversitenin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Yıldır Atakurt görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
Profesör üniversitede ölü bulundu!

Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi.

Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
  1. Prof. Dr. Yıldır Atakurt

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  • KamilKamil43 dk önce
    Yok arkadaş var bu işlerde bir iş son zamanlardaki akademisyen ölümleri hiç normal değil.

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