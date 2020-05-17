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Profesör inceleme yaptığı 82 derecelik termal suyun içine düşerek yaralandı

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki termal su kaynaklarında yaşanan ani yükselişin nedenini araştırmak için bölgeye giden Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:06:32 -
Profesör inceleme yaptığı 82 derecelik termal suyun içine düşerek yaralandı

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki termal su kaynaklarında yaşanan ani yükselişin nedenini araştırmak için bölgeye giden Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, zeminin çökmesi sonucu sıcaklığı yaklaşık 82 dereceyi bulan termal suyun içine düşerek yaralandı.


Olay, Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki termal su kaynaklarında ani yükselişler meydana gelmiş ve bölge sakinleri sıcaklığın arttığını göstermek için suyun içerisinde yumurta dahi haşladı. Yaşanan sıcaklık değerinin nedenini öğrenmek için Jeoloji Mühendisleri Odası ile bölgeye giden Kumsar inceleme yaptığı sırada zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 82 derece sıcaklıktaki suyun içerisinde düşerek ayaklarında ikinci derece yanık oluştu. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kumsar’ın tedavisi devam ediyor.

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