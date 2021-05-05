Prof.Erbaş’tan Akit’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Akit’e nezaket ziyaretinde bulundu. Prof. Erbaş, ziyaretinde Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Ramazan atmosferinin ülkemiz ve İslam coğrafyasındaki müspet tesirlerinin konuşulduğu görüşmede ayrıca gündeme ilişkin çeşitli meselelerde fikir teatisinde bulunuldu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Karahasanoğlu, nazik ziyareti için Erbaş’a teşekkürlerini iletti. Başkan Ali Erbaş, Akit’in televizyon yayıncılığındaki gür sesi Akit TV ekranlarına da konuk oldu. Erbaş, Akit TV’de yayınlanan İftara Vuslat programının canlı yayın misafiri olarak iftar saatine kadar çok kıymetli konulara değindi.