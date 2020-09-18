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Gündem Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:10:00 -

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Libya’da yayın yapa Hafter yanlısı 218 TV’de, Türkiye’ye karşı suçlamalarda bulunan Mısırlı yorumcu ve sunucuya çok net cevaplar verdi.

Konukların Türkiye’yi sömürgecikle suçlayan Batı kuklası konuklara, Tomar adete ağızlarının payını verdi.

Cengiz Tomar, Türkiye'nin Libya'daki mücadelesinin meşru olduğunu söyleyerek, "Canlı yayına bağlanan kişiler Hafter ve Mısır propagandası yapıyor. Neden Rusya’yı, ABD’yi, Fransa’yı konuşmuyor. Siz sadece Müslümanlara karşı böyle konuşuyorsunuz. Fransa, Rusya ve ABD bölgeye Libyalılar için mi geldi? Onları neden konuşmuyoruz? Sürekli Erdoğan’a laf ediyorsunuz. Peki Macron, Putin, bu isimlerden korkuyor musunuz? Neden Arap diktatörler hakkında konuşmuyoruz?" dedi.

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