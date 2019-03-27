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Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi: Uzak durun

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta öğrencilerle bir araya geldi. Teknoloji ve madde bağımlılığından uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:52
Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi: Uzak durun

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta öğrencilerle bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın tebliğ edildiği ilk zamanlarda Hazreti Muhammed'in etrafında ilk yer alan insanların gençler olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'in, "Neşeyi ve mutluluğu Allah'a ibadet etmede arayan gencin, mahşer gününde onun arşının gölgesinde gölgeleneceği" müjdesini verdiğini hatırlattı.

''Ruhumuzu ve yüreğimizi hazırlamak zorundayız''

İslam'ın bir denge dini olduğunu ve ecdadın dünyanın dengesini bozmak isteyenlere engel olmak için asırlar boyu gayret ettiğini vurgulayan Erbaş, "Nerede bir fakir fukara var oraya gitmiş, onlara el uzatmıştır. Biz de şimdiden dünyanın dengesinin bozulmasına engel olmak ve dengesi bozulmuş dünyayı yeniden dengeye koymak için ruhumuzu, yüreğimizi hazırlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

''Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir''

Erbaş, İslam medeniyetinin ilim geleneğinde, branşlar arasında kalın duvarların olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İbn-i Sina'ya bakıyorsunuz tıp alanında da, matematikte de zirve, İslami ilimlerde de zirve. Biruni'ye, Akşemsettin'e bakıyorsunuz öyle. Onun için biz kendimizi çok iyi yetiştirelim. Sosyal bilimler alanında eğitim alan arkadaşlarımız, fen bilimleri alanında okumalar yapsınlar. Bu, kendimizi en güzel bir şekilde yetiştirmemize katkı sağlayacak bir metottur. Teknoloji ve madde bağımlılığının zararlarından ve bu bağımlılıklardan uzak durulması gerekiyor. Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir. Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir. İşte sigaradır, başka şeylerdir onlardan uzak duralım."

Erbaş, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve KYK yetkilileri de bulundu.

 

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:52
  1. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu
  2. KYK
  3. Hazreti Muhammed
  4. Ankara
  5. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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