Prof. Saraçoğlu’ndan saç düzleştirici kürü tarifi

Düz, parlak ve kusursuz saçlar her yüz tipine yakışan trend saç modellerindendir. Saç düzleştirme için doğal çözümler makalemizde evde saç düzleştirme için maske tarifleri yer verdik. Dümdüz uçuşan saçlara pek çok farklı tarz ve model uygulanabilir. Kıvırcık saçlı olan kişiler ve saçları düz olmayanlar saçlarını düzleştirmek için kuaförlerde çeşitli kimyasallarla işlemler yaptırıyor, saç düzleştirici kremler kullanıyor. Ancak bu kimyasallar zamanla saç dökülmesi ya da saç derisinde sorunlara neden olabilir. Çözümü uzakta aramayın. Mutfağınızdaki malzemelerle saç düzleştirici makine kullanmadan evde saç düzleştirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Evde Doğal Yollarla Kalıcı Saç Düzleştirme İbrahim Saraçoğlu Tarifleri

Saç Düzleştirici formülün iki farklı uygulaması var. Birincisi bir miktar suyun içine birkaç damla sirke damlatıyoruz ölçü ayarlamak önemli fazlası zararlı. Birkaç damla sirke damlatıyoruz temiz saçlara uyguluyoruz. Bir müddet etki ettirdikten sonra o sirkenin kokusu kalmasın diye duruluyoruz. İkinci uygulama ise lahana yaprağı ile yaptığımız uygulama. 3 adet lahana yaprağı yarım litre suyun içinde 15 dakika kaynatıyoruz ılıdıktan sonra süzüyoruz saçlarımız temizse direkt uygulayıp 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakikadan sonra duruluyoruz. Saçlarımızı Eğer temiz değilse ya yeşil sabunla ya da şampuan da temizleyip ondan sonra uyguluyoruz.

Kıvırcık Ve Dalgalı Saçlar İçin Kolay Saç Düzleştirme Yolları

Saçlarınız dalgalı veya kıvırcık ise Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Saç düzleştirme kürü için 2 tarif makalemizdeki bildirilenlere uyarak düz saçlara kavuşabilirsiniz. Güzellik merkezine gitmeden, pahalı yöntemlere başvurmadan, evde saç düzleştirmenin keyfini çıkarın!

Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya’dan Evde Saç Düzleştirme Kürü Tarifi

Malzemeler

1 tane olgun kivi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı koyun yoğurdu

Çok az keten tohumu yağı

Yapılışı: Kivi soyulur bilendırın içine alınır. İçine zeytinyağı, bal, koyun yoğurdu ve keten tohumu yağıilave edilip krem kıvamına gelene kadar blendırda çekilir. Aliminyum folyo ile saçtan bir tutam alınır (röfle yapar gibi) maske sürülür saç folyo ile sarılır. Yarım saat bekletilir. Ilık su ile yıkanır. İyi bir netice almak için haftada 1 en az 5 – 6 defa yapılmalıdır.

Süt ile Saç Düzleştirme Yöntemi

1.Tarif

Sütün saçı düzleştirmeye yardımcı olan nemlendirici özellikleri olduğu bilinmektedir. Ayrıca, sütteki proteini saçı güçlendirir, kabarmayı önler. Düz saç için süt kullanmak en kolay yöntemlerdendir. Sütle saç düzleştirmek için; 1,5 bardak süt ve 1,5 bardak suyu karıştırın. Bir sprey şişesine koyun. Saçlarınızın hepsine sıkın ve tarayın. 30 dk boyunca bu karışımın saçınız tarafından emilmesini bekleyin. Sonra şampuan ve bakım kremi sürüp, durulayın.

Süt ile Saç Düzleştirme Yöntemi 2. Tarif

Bir bardak sütle bir çorba kaşığı balı karıştırın. 3-4 çileği blenderla ezip, sıvı kıvama getirip bunu da karışıma ekleyin. Saçınıza uygulayın, bone geçirip 2 saat bekleyin. Şampuan kullanıp, saçınızı yıkayın, geniş dişli tarak kullanarak saçınızı tarayın ve kurumaya bırakın.

Susam Yağı, Hindistan Cevizi Yağı vb. Yağlar İle Saç Düzleştirme

Hindistan cevizi, zeytin, badem veya susam yağı kullanmak da saçlarınızı düzleştirmek ve ihtiyacı olduğu nemi sağlamak için en iyi ve en kolay yollardan biridir. Ilık yağdan gelen sıcaklık bukleleri gevşetecek, saçların düzleşmesinde önemli rol oynayacaktır. Kullanmak istediğiniz yağı 20 saniye boyunca bir mikrodalgada ısıtın, yahut cezvede de ısıtabilirsiniz. Bu ılık yağla 15-20 dk. saç derinize masaj yapın. Yağı eşit dağıtmak ve yıkama sırasında kırılmaları önlemek için saçınızı iyice tarayın. Başınıza bone geçirip 30-40 dk bekleyin. Şampuan ile saçınızı yıkayın, ardından suyla kurulayın. Hala ıslak iken yavaşça tarayın(geniş dişli bir tarakla değil fırça kullanın) ve kendi kendine kurumaya bırakın.

Yumurta ve Zeytinyağı İle Saç Düzleştirme Yöntemi

Yumurta saçınızı daha güçlü ve parlak yapar. Zeytinyağı ise nemlendiricidir. İkisi bir araya geldiğinde düzleştiricisiz saç düzleştirme yapabilirsiniz. 2 yumurtayı iyice çırpın ve içine 4 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Saç ve saç derinize bu karışımı sürün ve geniş dişli bir tarakla saçınızı tarayın. Başınıza bone geçirip 30 ila 45 dakika boyunca bekletin. Saçınızı soğuk suyla yıkayıp, durulayın (sıcak su yumurtanın pişmesine neden olabilir) ve şampuanlayıp, saçınızı yıkayın.

Aloe vera İle Saç Düzleştirme Yöntemi

Aloe vera, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur ve saçı pürüzsüz ve yumuşak hale getiren çeşitli enzimler içerir. Ayrıca, aloe vera jeli saç tellerinin içine hızlıca nüfuz eder ve onların nemli kalmasını sağlar. Bu nemlendirici özelliği sayesinde, saçları düzleştirmede de etkilidir. Aloe vera jeli saç düzleştirmek amaçlı kullanmak için; Bir buçuk su bardağı aloe vera jeli ve zeytinyağını karıştırın. (Aloe vera jeli elde etmek için aloe vera yaprağını uzunlamasına kesip, jelini çıkarın) İsteğe bağlı olarak, bu karışıma altı damla biberiye yağı ve sandal ağacı yağı da ekleyebilirsiniz. Saçınıza ve saç derinize masaj yaparak yedirin. Saçınıza streç film sarıp ve 1-2 saat boyunca bekletin. Saçınızı suyla durulayın ve şampuan ile saçınızı şampuanlayıp, yıkayın.

Elma Sirkesi İle Saç Düzleştirme Yöntemi

Elma sirkesi saçınızı düzleştirmekte kullanabileceğiniz faydalı bir bileşendir. Elma sirkesi ile saç düzleştirici makine kullanmadan saç düzleştirme işlemini yapabilirsiniz. Bu sirke saçınızın doğal pH seviyelerini düzenler ve sağlıklı büyümesini sağlar. Bir ya da iki çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın. Şampuandan sonra saçınızı suyla yıkayın, ardından son durulama suyu olarak elma sirkeli suyu kullanın. Karışımı saçınızda kendiliğinden kurumaya bırakın.

Hintyağı İle Saç Düzleştirme Yöntemi

Hintyağı saçınızı düzleştirmek için kullanabileceğiniz başka bir popüler ev çözümüdür. 2 çorba kaşığı Hintyağı ile 1 çorba kaşığı soya yağını karıştırın. Yaklaşık 20 saniye boyunca mikrodalgada karışımı ısıtın, cezvede de ısıtabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca saça ve saç derisine masaj yaparak yedirin. Yıkayın ve saçınızı şampuanlayıp, durulayın. Hala ıslak iken saçınızı tarayın ve kurumaya bırakın.

Kereviz Yaprakları İle Saç Düzleştirme Yöntemi

Kereviz yaprakları doğal saç düzleştiricisidir aynı zamanda saç büyümesine yardımcı olarak görev alır. Bir demet kereviz yaprağını doğrayın. Doğranmış yapraklara biraz su ekleyerek katı meyve sıkacağında suyunu çıkartın. Bu suyu süzün. Bir sprey şişesinde suyu iki gün boyunca bekletin. Saçınızın boyunca suyun yayılması için sıktıktan sonra geniş dişli tarakla tarayın. Bir kaç dakika masaj yapın ve saç bonesini başa geçirin.30 dakika boyunca bekletin. Şampuan ile saçınızı yıkayın ve saç kremi uygulayıp, durulayın.