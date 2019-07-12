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Prof Kılıç kanun teklifinin detaylarını anlattı: Gıda fiyatlarındaki spekülasyonlar azalacak

Yeni Hal Yasa'sına ilişkin kanun teklifinin detaylarını yeniakit.com.tr ile paylaşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Üreten ürettiğinden memnun bir şekilde parasını cebine koyacak. Tüketici ise ürünü gerçekten hangi fiyattan alması gerekiyorsa o fiyattan alacak. Yani bu yasa ile meyve, sebze ve diğer gıda fiyatlarında spekülasyon yapılamayacak." dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:34

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki heyetin tüm sektörlerdeki üreticinin görüşlerine başvurulduğunu belirten Prof. Kılıç, "Nerelerde sıkıntılı alanlar varsa bunların üzerine gidildi. Yasaya ilişkin çalışmalar ete kemiğe büründü." dedi.

Prof. Kılıç, geçtiğimiz kış meyve sebze fiyatlarında yaşanan spekülasyonun sebebini şöyle anlattı:

"Türkiye'de şu anda hale gelmesi gereken ürünlerin yüzde 15 ya da 20'sinin hale geldiğini biliyoruz. Ürünlerin yaklaşık yüzde 80'i hallerin dışında piyasaya giriyor. Eğer tamamı hallere gelmiş olsa gerçek bir rekabetçi ortamı oluşacak. Dolayısıyla fiyatlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak biçimde şekillenecek. Yeni Hal Yasası ile üretimin her aşamasının denetleneceği vergilendirileceği, kimin ürettiği kimin taşıdığı kimin sattığı kimin aldığının belirlenebileceği bir sistemin kurgulanması planlıyor."

'Her ürünün künyesi olacak'

"Üretilen her ürünün künyesi olacak." diyen Prof. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Üretici ne aldığını kimden aldığını kaça aldığını kaça sattığını bilecek. Sistem oturduğu zaman piyasada üretici birliklerinin büyük rolü olacak. Üreticiler, kendi ürünlerinin marketler tarafından istedikleri fiyattan satın alınmasını önleyecek. Bu yasa ile komisyoncuların istediği fiyattan satması da engellenecek."

AK Partili Kılıç, tanzim satış noktalarına yönelik eleştirilere de şu ifadelerle cevap verdi:

"Bizim itirazımız piyasada şekillenen fiyatların üretim maliyetleri ile alakası olmayan bir şekilde belirlenmesineydi. Zaten devlette üzerine düşeni yaptı. 'Ne oldu? Tanzim satışlarınız bitti mi?' diye soranlar oldu. Devletin sürekli salatalık domates satacak hali yok. Devlet tam gereken zamanda araya girdi ve bu adım da etkisini gösterdi. Gün gelip belki de değişik alanlarda yeniden yapılacak. Devletin ette de sütte de meyve ve sebzede de müdahale gücü her zaman vardır."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:34
  1. hal yasası
  2. AK Partili Kılıç

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