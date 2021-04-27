Prof. Ersoy 'Deprem yakında olacak' deyip çağrı yaptı

İstanbul'un yaklaşık 20 milyon nüfusu var ve beklenen 7'nin üzerindeki deprem gerçeği var. Uzmanlar İstanbul'da beklenen büyük depreme karşı uyarıyor. Peki İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olursa İstanbul'dan çıkış nasıl olacak? Tahliyeler nasıl yapılacak?. İçişleri, AFAD gibi bir çok kurum ve kuruluş toplantı yaptı ve İstanbul'da deprem olması halinde tahliye eylem planı açıklandı. Eylem planına göre hava, kara, deniz ve demir yolu ile tahliyeler yapılacak.

Depremin yakın zamanda olacağını vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, hazırlıkların önemini CNN Türk'e anlattı.

"Çoklu tahliye sistemi var"

''Eylem planını olumlu karşılıyorum'' diyen Ersoy, CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e çok önemli açıklamalar yaptı. Ersoy, şunları söyledi:



''Çoklu bir tahliye sistemi var. Deniz, demir, hava ve kara yolları olmak üzere hepsi. Kara yolları çok tıkanıyor. 1999'u hatırlayın karayolları trafik açısından çok kilitlenmişti, hatta bir ambulansın bile geçeceği yollar kalmamıştı. Bunun planlı şekilde yapılması çok önemli. Vatandaş da ne yapacağını bilir bu durumlarda. Bu panikleyeceğimiz bir konu değil çünkü artık korku aşamasını atlatmamız gerekiyor, çalışma ve eylem dönemi... Vatandaşın da devletin kurumları ile birlikte bunları ödev olarak çalışması gerekiyor. Bu korkulacak bir şey değil, bu bizim gerçeğimiz.''

Depremzedeler 11 ile gönderilecek

İstanbul'da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Depremzedeler Balıkesir, Eskişehir, Ankara'nın da aralarında bulunduğu toplam 11 ile gönderilecek. İsteyenler de memleketlerine tahliye edilecek. Ayrıca depremzedeler ihtiyaç olursa Adana ve Gaziantep gibi ikinci gruptaki 7 destek iline sevk edilebilecek.

''İstanbul'u boşaltmak gibi bir plan değil bu'' diyen Ersoy, ''Gitmek isteyenler artı bu kentsel dönüşümde yetişemeyecek, zarar gören binalarda barınma yerleri yerine kendilerini daha iyi hissedecekleri illerde ya da memleketlerinde konaklamak üzere devlet yardımcı olacak. Bu eylem planı içinde sadece İstanbul'daki görevliler yok. Elbette onlar da afetin içinde olacak. İstanbul dışındaki AFAD görevlileri ya da devletin görev verdiği gruplar bu elemin içinde olacak'' dedi.

''Eninde sonunda gelecek"

Depreme karşı seferberlik çağrısı yapan Ersoy, ''Eninde sonunda gelecek. Bu bizim gerçeğimiz, biz bir deprem ülkesiyiz. En güvenilir yerlerin yapılar olması gerek. Bütün devlet kurumları, vatandaşlar birlikte çalışırsak biz bu işin üstesinden geliriz'' ifadelerini kullandı.