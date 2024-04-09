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Etkinlikler Prof. Erbaş Ramazan'ın son Teravih namazını kıldırdı! 'Camilerimizi garip bırakmayalım'
Etkinlikler

Prof. Erbaş Ramazan'ın son Teravih namazını kıldırdı! 'Camilerimizi garip bırakmayalım'

Yeniakit Publisher
2024-04-09 02:05:00 -
Prof. Erbaş Ramazan'ın son Teravih namazını kıldırdı! 'Camilerimizi garip bırakmayalım'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını Sakarya'da kıldırdı.

Orhan Gazi Camii'nde namaz sonrasında konuşan Prof. Erbaş, “Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer beş vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım, camilerimizi garip bırakmayalım” çağrısı yaptı.

Prof. Erbaş, “Bu akşam son teravihimizi kıldık bu Ramazan'ın insanın, Müslüman'ın ömrü hayatında geçirdiği en hayırlı, en faziletli en mukaddes an hangisidir diye bir soru sorulsa cevabımız; namaz anındaki geçirdiğimiz andır olabilir. Yatsı namazımızla beraber teravih namazımızda bir saati aşkın bir buçuk saate yakın bir zaman geçirdik. Bu amel defterimize yazıldı. Keşke bütün zamanlarımız böyle geçse, keşke bütün zamanlarımız namazda geçirdiğimiz zaman kadar kıymetli olsa” dedi.

Ramazan ayı ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:

“Ramazan işte geldi, geçti. İnşallah bereketiyle bayrama ulaşırız. Bayram sabahı, bütün camilerimiz inşallah vatandaşlarımıza, ailelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla dolacak. Dua edeceğiz bayram namazından sonra Kim için? Gazze'deki mazlumlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlar için dua edeceğiz. Mazlumların kurtuluşu için zalimlerin kahrı için dua edeceğiz inşallah. Ramazan ayı bize bir ay boyunca büyük bir maneviyat kazandırdı. Sabır eğitimine tabi tuttuk nefsimizi. Sabırla ibadete nasıl devam edilir onu gösterdik. İftar sofrasında unvanı ne olursa olsun kimse elini uzatabiliyor mu yemek yemeye, hayır uzatamıyor. İşte orada Cenabıhak herkese eşit diyor burada olduğu gibi. Aranızda farklı farklı unvanlarda, mesleklerde insanlar var. Ama safta herkes eşittir. Yüce Allah (c.c.) tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin”
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Prof. Erbaş’ın ardından konuşan Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ise, “Şeyh Edebali Camii’nde Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, bayram namazı öncesinde sohbet edip, sonrasında bayram namazını kıldıracak ve dua edecek” diyerek tüm Sakaryalıları bayram namazına davet etti.

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