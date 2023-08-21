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Gündem Prof. Erbaş: Müftü aynı zamanda bir alimdir!
Gündem

Prof. Erbaş: Müftü aynı zamanda bir alimdir!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 18:21:00 -
Prof. Erbaş: Müftü aynı zamanda bir alimdir!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, müftülere hitap etti.

Diyanet Akademisi tarafından yeni atanan ilçe müftülerine yönelik düzenlenen, "Topluma Rehberlik Etmede Müftülüklerin Önemi" konulu seminerde müftülüğün önemine değinen Prof. Erbaş, "Tarihten günümüze 'müftü' ya da 'müfti' ifadesinin karşılıklarına baktığımızda gözümüzü korkutan ağır bir mesuliyetin altına girdiğimizi anlarız. Bizim, 'Edebü'l müfti ve'l müstefti' diye kitaplarımız vardır. Kitaplarda yer alan bir müfti tanımını paylaşalım, 'Müfti, Allah adına imza atan kişi, beyan vazifesini eda konusunda Peygamberin halifesi, fetva verdiği meselenin alimi, taklit ederek değil, bilgi üreterek fikir inşa eden ve çözüm üreten kişi, önceki içtihatları değerlendirirken kendi görüşünü kaybetmeyen, nazar ve istidlal kudretine ve melekesine sahip kişi.' " şeklinde konuştu.

"Müftü, idareci, yönetici olmasının yanında aynı zamanda bir alimdir, önderdir." diyen Prof. Erbaş, "Biz, İslam'ın izzetini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimizin bekası için çalışıyoruz. İlmi ve bilgiyi geleceğimizi aydınlatacak meşale olarak görüyoruz. Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz. Başkanlığımızı milletimize ve insanlığa hizmet için yegane imkan olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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