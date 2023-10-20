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Gündem Prof. Erbaş küffara Ayasofya'nın minberinden seslendi! 'Dünya duysun bunu'
Gündem

Prof. Erbaş küffara Ayasofya'nın minberinden seslendi! 'Dünya duysun bunu'

Yeniakit Publisher
2023-10-20 16:16:00 -
Prof. Erbaş küffara Ayasofya'nın minberinden seslendi! 'Dünya duysun bunu'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kıldı.

Küffara Ayasofya'nın minberinden seslenen Prof. Erbaş, Cuma hutbesi okudu.

Bugünkü Cuma hutbesinde şu ifadeler yer aldı:

Bizler inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nuh’u tufanın helakinden, Hz. İbrahim’i Nemrut’un ateşinden, Hz. Musa’yı Firavun’un zulmünden, Hz. Yusuf’u zindanın karanlığından kurtarmıştır. Ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i inkârcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır.

Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Zalim Müslüman mazlum gayri müslim olsa bile bizim inancımız dinine ırkına bakmadan zalime karşı mazlumun hakkını korumayı, onun yanında yer almayı emreder. Gayrimüslim mazlumun hakkını zalim Müslümana karşı korur.

Buradan, mazlumların hamisi Fatih Sultan Mehmet’in bize emaneti Ayasofya minberinden Tüm insanlığa sesleniyorum ve herkesi zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyorum. Unutmayın, tarihten ders alın. Zulümle abad olanın sonu berbat olur.
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