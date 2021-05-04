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Gündem Prof. Erbaş ekonomik dengenin formülünü anlattı: Herkes hakkıyla zekatını verse kimse yoksul kalmaz
Gündem

Prof. Erbaş ekonomik dengenin formülünü anlattı: Herkes hakkıyla zekatını verse kimse yoksul kalmaz

Akit Tv canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın beş şartından olan zekatın toplum refahı için önemini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 22:46:00 - 2021-05-04 23:11:20

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İftara Vuslat programında Akit Tv canlı yayınına katıldı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın önemini anlatan Prof. Erbaş, Müslümanlar için İslam'ın şartlarından zekata da değindi. Zekatın diğer bütün ibadetlerimiz kadar önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Oruca ne kadar önem veriyorsak zekata da o kadar önem vermeliyiz. Hac'ca ne kadar önem veriyorsak zekata da o kadar önem vermeliyiz. Ayetlerde namazdan sonra zekat geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın Hadis-i Şerifi'nde de namazdan sonra hemen zekat geliyor. İslam beş farzdan ibaret değil ama, bu beş farz dinimizde öne çıkıyor." dedi.

'Komşusu açken tok yatan bizden değildir'

İmkanı olanların zekatlarını hakkıyla vermesi durumunda toplumda yoksul kimse kalmayacağına dikkat çeken Prof. Erbaş, şöyle devam etti:

"Herkes komşusunu gözetecek. Bir yerde fakirlik varsa zekat mükellefi insanlar oraya hemen müdahale edecek. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir Peygamber'in (SAV) ümmeti olarak, eğer zekatımızı hakkıyla vermezsek, Müslümanlık görevimizi tam yerine getirmiş olmayız."

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