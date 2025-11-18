Prof. Dr. Yusuf Özertürk’ten iki nadide eser: ‘Nasıl Anlamalı?’ ve ‘Gönülden Dökülen Damlalar’ raflarda

YENİAKİT HABER MERKEZİ

İnsanın iradesi dışında başladığı hayat yolculuğunda; nereden geldiği, neden yaşadığı ve nereye gittiği gibi kadim sorulara cevap aradığını vurgulayan Özertürk, yeni kitabı “Nasıl Anlamalı? – Gerçeğe Yürüyüş”te bu sorulara ilmi ve düşünsel bir bakış getiriyor.

Eserde, “İnsan nereden geliyor? Hayat ve ölüm nedir? Yok olup gitmek mi, yoksa ikinci bir hayat mı vardır? Gerçeği nasıl anlamalıyız?” gibi insan zihninin en temel meseleleri ele alınıyor. Yazar, okuru insanın yaratılışı ve varlık gayesi üzerine derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Özertürk’ün bir diğer eseri “Gönülden Dökülen Damlalar” ise İslami temaları merkeze alan şiirlerden oluşuyor. Tevhit, peygamber sevgisi ve manevi motiflerle örülü dizeler, okuyucuya hem duygu hem de tefekkür dolu bir atmosfer sunuyor.

Kitap, dinî ve ruhani duyguları şiirin inceliğiyle harmanlayarak okura içsel bir yolculuk vaat ediyor.

Her iki eser de, varoluşun anlamını arayan, gönlünü ve zihnini beslemek isteyen okuyucular için önemli bir kaynak niteliğinde…

Prof. Dr. Yusuf Özertürk, bu çalışmalarıyla hem düşünce dünyasına hem de şiir literatürüne değerli katkılar sunmaya devam ediyor.