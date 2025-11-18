  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kültür - Sanat Prof. Dr. Yusuf Özertürk’ten iki nadide eser: ‘Nasıl Anlamalı?’ ve ‘Gönülden Dökülen Damlalar’ raflarda
Kültür - Sanat

Prof. Dr. Yusuf Özertürk’ten iki nadide eser: ‘Nasıl Anlamalı?’ ve ‘Gönülden Dökülen Damlalar’ raflarda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Prof. Dr. Yusuf Özertürk’ten iki nadide eser: ‘Nasıl Anlamalı?’ ve ‘Gönülden Dökülen Damlalar’ raflarda

Prof. Dr. Yusuf Özertürk, insanın varoluş serüvenini ve hakikate yolculuğunu ele alan “Nasıl Anlamalı? – Gerçeğe Yürüyüş” ile maneviyatı şiir diliyle buluşturan “Gönülden Dökülen Damlalar” adlı iki kıymetli eserini okurla buluşturdu.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

İnsanın iradesi dışında başladığı hayat yolculuğunda; nereden geldiği, neden yaşadığı ve nereye gittiği gibi kadim sorulara cevap aradığını vurgulayan Özertürk, yeni kitabı “Nasıl Anlamalı? – Gerçeğe Yürüyüş”te bu sorulara ilmi ve düşünsel bir bakış getiriyor.

Eserde, “İnsan nereden geliyor? Hayat ve ölüm nedir? Yok olup gitmek mi, yoksa ikinci bir hayat mı vardır? Gerçeği nasıl anlamalıyız?” gibi insan zihninin en temel meseleleri ele alınıyor. Yazar, okuru insanın yaratılışı ve varlık gayesi üzerine derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Özertürk’ün bir diğer eseri “Gönülden Dökülen Damlalar” ise İslami temaları merkeze alan şiirlerden oluşuyor. Tevhit, peygamber sevgisi ve manevi motiflerle örülü dizeler, okuyucuya hem duygu hem de tefekkür dolu bir atmosfer sunuyor.

Kitap, dinî ve ruhani duyguları şiirin inceliğiyle harmanlayarak okura içsel bir yolculuk vaat ediyor.

Her iki eser de, varoluşun anlamını arayan, gönlünü ve zihnini beslemek isteyen okuyucular için önemli bir kaynak niteliğinde…

Prof. Dr. Yusuf Özertürk, bu çalışmalarıyla hem düşünce dünyasına hem de şiir literatürüne değerli katkılar sunmaya devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!
Yerel

Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti
Siyaset

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sessiz sedasız Umre ibadetini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı. Tugay’ın Umre ziy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23