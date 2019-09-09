0553 313 94 23

Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine sanayisinde ülkenin lokomotifi"

Konya’da makine sanayi konusunda değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:17
Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine sanayisinde ülkenin lokomotifi"

Konya’da makine sanayi konusunda değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, “Konya, tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideri, metal işlemede Türkiye pazarının yüzde 45’ine hakim, araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının yüzde 70’ine sahip ve savunma sanayisinde Türkiye’de ilk beştedir” dedi.


Konya’nın yaklaşık 45 bin KOBİ ile Türk ekonomisinin en dinamik şehirlerinden biri olduğunu söyleyen KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirtti. Ünsaçar, “İstihdam oranı yüzde 52.1, iş gücüne katılım oranı yüzde 55.5, işsizlik oranı yüzde 6.2 olan Konya sanayi belli tür ürünlere dayalı olmayıp oldukça geniş bir sektörel alanda üretim yapılmakta, diğer bir ifade ile makine sanayisinden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrik-elektronikten gıdaya, ambalajdan kağıt sanayisine kadar oldukça değişik üretim alanlarında faaliyet göstermektedir” dedi.



“Araç üstü ekipmanda Konya, Türkiye pazarının yüzde 70’ine sahip”


Konya’nın başta savunma sanayi olmak üzere birçok sektörde lider olduğuna değinen Ünsaçar, “Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideri, metal işlemede Türkiye pazarının yüzde 45’ine hakim, araç üstü ekipmanda Konya, Türkiye pazarının yüzde 70’ine sahip ve savunma sanayisinde Türkiye’de ilk beştedir. Bu güçlü sanayi yapısı ile Konya’nın ihracatı 38 ilimizin toplamından fazladır. Konya, 2018’de 1,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye 13’üncüsüdür. İmalat sanayisi ihracat payının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 93,3’tür” şeklinde konuştu.



“İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 196’dır”


Sadece Konya ve çevre illerin makine sanayisi göz önüne alındığında uzun yıllar istihdamda problemler yaşanmayacağını aktaran Ünsaçar, “Konya ithalatta 2018’de 908 milyon dolar ithalat ile Türkiye 18’incisidir. Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 877 milyon dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 196’dır. Yani güçlü sanayi yapısı ve sanayi ürünlerinin üretimi sayesinde ihracatı, ithalatının yaklaşık iki katıdır. Konya sanayisinin yukarıda özetlenen başarı tablosunda büyük katkıları olan makine mühendisliği, en kadim mesleklerden biri olarak, haklı gururunu ve itibarını daha nice yıllara taşıyacaktır. Sadece Konya sanayisi dikkate alınarak bile makine mühendisliği mesleğinin iş bulma ve istihdam açısından gelecek on yıllar boyunca problem yaşamayacağı görülebilir. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; sanayisinin içinden gelen öğretim elemanları ile sanayinin ihtiyaçlarını doğru değerlendirerek yürüttüğü eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucu, ’İş arayan değil işte aranan’ makine mühendisleri yetiştirmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin üçte biri İngilizce olarak yürütülen bölümden mezun olan makine mühendisleri Konya sanayisi dışında Türkiye’nin en itibarlı kuruluşlarında ve yurt dışında da kolayca iş bulabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    9.9.2019’da 12 çift "Evet" dedi
    1. 9.9.2019’da 12 çift "Evet" dedi
    2. İsrail Mahkemesi'nin "Filistinlilerin..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Başkan Erdoğan 30 ismi Ankara'ya çağırdı
    5. Tatvan’daki çocuklar spora..
    6. AK Parti’den hizmet açıklaması
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Kontrolden çıkan otomobil 20 metre..
    9. Edremit Belediyesi 5 bin kişiye aşure..
    10. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    11. Hırsızı ayakkabısı yakalattı
    12. Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş..
    13. Deveci: “Ruhumuzda Kuvayi Milliye var”
    14. Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan..
    15. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    16. Borsa günü yükselişle tamamladı
    17. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    18. Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi..
    19. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    20. Traktörün altında kalan köy muhtarı..
    21. Manisa’da 23 kilo esrar ele geçirildi
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. Kayseri'deki bisiklet yarışları..
    24. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    25. Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü
    26. Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik..
    27. Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri..
    28. Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı..
    29. Kestiği ağacın altında kalarak..
    30. Üsküdar’da dev kazanlarda yapılan..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!