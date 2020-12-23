  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Prof. Dr. Ümit Meriç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Prof. Dr. Ümit Meriç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:48:22 -
Prof. Dr. Ümit Meriç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Ümit Meriç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ümit Meriç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Meriç, "haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal" ve "spor" kategorisinde Erçin Ertürk''ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Göç temasına ilişkin oy kullandığı fotoğrafı değerlendiren Meriç, "Her gün 1 milyon insan köylerden şehirlere göç ediyor ama bu göç onlardan değil. Bu göç mazinin terki istikbalin umudu arasına kurulmuş olan bir halka. Gittikleri yerde umduklarını bulabileceklerini zanneden insanların, sükutu hayalini ifade ettiği için bir inkisarın hikayesi olarak bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

Ümit Meriç, "yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafı çok beğendiğini vurgulayarak, "Kubbelerdeki intizamın ortasında günümüzde yaşayan Müslümanların kurmuş oldukları düzen ve geleceğimizle geçmişimiz arasındaki irtibatı kuran bir altın halka olarak gözümde canlandığı için tercih ettim." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf için ise bedenimize saygı mottosundan hareket edildiğini dile getiren Meriç, "Çekirdekten başlayarak çocuğun babasının yaptığı sporu takip etmesi ileride kendisinin de bedenine bir saygı abidesi olarak yaşayacağının işareti olduğu için bu fotoğrafı çok sevdim." diye konuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!
Gündem

Dilipak Sofuoğlu hakkında konuştu: Bu saldırılar dün de vardı yarın da olacak, dikkat etmeliyiz!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun çarpıtılan ifadelerle linç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde..
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Dünya

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi...
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay