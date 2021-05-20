Prof. Dr. Uğur Şahin müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısınının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayısı uzun bir aradan sonra 10 binin altına düştü." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları

"Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi. Şu an Özlem Küreci hocamız çalışmalarına devam ediyor. Uğur hocamız ise şu an beni dinliyorlar. Bugün Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu. Son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk sözleşmemizi yapmış idik, ondan üç ay önce görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte neredeyse haftada iki kez telefonda görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz. En son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun çabalarınızla imzalanmış oldu. Vatandaşımız sizden bu anlaşmanın tedarik boyutu önemli sizden duymak ister. Buyrun hocam sizi dinliyoruz."

Prof. Şahin Bakan Koca'yı canlı yayında bilgilendirdi

BionTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin uzaktan bağlantı yöntemi ile canlı yayına katılarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bilgilendirdi.

'120 milyon doz aşı Eylül ayı sonuna kadar Türkiye'ye gelmiş olacak!

Prof. Şahin'in açıklamaları

"120 milyon doz aşının 6,1'i teslim edildi. Eylül sonuna kadar 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelecek."

'Mutasyona karşı etkili'

"Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanın anlattığı gibi aralıktan beri konuşuyoruz. Aralıkta ilk defa 1.5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağ olsun iki üç hafta arada istediği dozları yükseltti. Bugün 120 milyon doz olarak tamamı imza attık. Ve çok mutluyum çünkü Türkiye bu haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, Ağustos, ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceğini anlaştık. Zamanında biz aşıları Türkiye'ye getireceğiz."

'Hastalığı geçirmiş olanlar için bir doz yeterli olabilir'

Bakan Koca: Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz aşı yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.

Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gössteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz. Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir. Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.

Bakan Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim. Haziran ve temmuz yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, başarılarınız yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere, davet etmek istiyoruz.

Prof. Dr. Şahin: Benden de saygı ve selamlar iletiniz lütfen. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var.

Bakan Koca: Üretim ve başka projeleri de o dönemle inşallah görüşmüş oluruz.

Prof. Dr. Şahin: Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istiyoruz.

Bakan Koca: Özlem Hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu arada aşının da gelecek haftadan, 26 Mayıs'tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye'ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini, altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir-bir buçuk, hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. O da sizin elinizde.

Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için.

'Yasaklarla yönetimden ziyade yaygın aşılama sürecini hedefliyoruz'

"Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu. Sağlık altyapımızı nasıl yöneteceğimizi biliyrouz. Birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade, daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf edeceğiz. Yaygın aşılamayla birlikte pandeömiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2021'den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha rahat gördüğümüzü söyleyebilirim."

Bakan Koca toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı

Yerli aşıda hangi aşamadayız?

"Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti. Faz-3 çalışmaları da iki hafta içerisinde başlayacak. Bütün gelişmeler olumlu olursa Haziran başında Faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyorum."

Aşılama takvimi nasıl işleyecek?

"Özellikle, bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları, emniyet, güvenlik ve öğretmenlirimiz dahil olmak üzere devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte Haziran ayında ilave 30 milyonun ssadece Biontech olacağını, Sinovac içinde önümüzde 1 hafta içinde beklediğimiz bir miktar var. Önce 50, sonra kademeli olarak aşağıya doğru 20 yaşa kadar Haziran ayında inmek isiyoruz. Onun dışında aşılama oranı ile ilgili toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar aşılandı."