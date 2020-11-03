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Biyografi Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?
Biyografi

Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?

BioNTech firması 2008’de kuruldu. Koronavirüs aşısı olan mRNA aşısını geliştiren BioNTech firmasının kurucusu Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, BioNTech, kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Uğur Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştı. Peki Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin nereli?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:29:00 - 2020-11-03 09:33:35
Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet yürüten BioNTech firmasının yöneticiliğini yapan Prof. Dr. Uğur Şahin’dir. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs aşısını geliştiren ve bu Corona aşısının Türkiye’de de insanlar üzerinde deneme çalışmaları devam eden mRNA aşısı  koronavirüse karşı umut olmak için gün sayarken, koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech kurucusu Uğur Şahin’in kim olduğu da merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir nerelidir? İşte korona aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in hayatı, biyografisi.

Dr. Uğur Şahin kimdir?

Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. Uğur Şahin 4 yaşında iken ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etti. Uğur Şahin, genç yaşlardan itibaren bilimsel araştırmalara ve deneylere ilgi duydu. Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan ‘Ölümsüzlük Öldürücüdür’ programını izleyen Uğur Şahin, 19’uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich’i kendisine kılavuz aldı ve o günden sonra tıp üzerine eğitim almaya karar verdi. Lisans eğitimini. Köln Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar’daki üniversitede çalışmaya başladı.

Kanserli hücreyi yok eden aşı geliştirdi

Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Uğur Şahih, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi. Uğur Şahin meme, kalın bağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.

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