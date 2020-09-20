Prof. Dr. Süleyman Pampal açıkladı! İstanbul ve Ankara’ya büyük deprem uyarısı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Türkiye'nin coğrafi yapısı gereği yüzyıllardır depremler yaşadığını belirterek tedirgin eden açıklamalarda bulundu.

‘1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor’ diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, ‘’önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabii ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de" dedi.

Kuzey Anadolu Fay hattının güney kısmına yakın bölgelerde 1953, 1964 ve 1999’da deprem olduğunu hatırlatan Pampal, fay hattının Marmara'nın içine doğru kırıldığını söyledi.

Marmara Fayı'nın ortalarında sismik boşluğun oluştuktan sonra henüz kırılmadığını aktaran Pampal, büyük depremin Marmara açıklarında olacağını ifade etti.

Büyük deprem olasılığı

Yıllık hareketlerle enerji birikmesi olduğunu söyleyen Pampal, fay hatlarının iyi tanımlandığını ve 7'nin üstünde bir deprem olması ihtimalini öne sürdü.

İstanbul depremi üzerinde yoğun çalışmalar olduğunu belirten Pampal, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60-65 olduğunu aktardı.

Ankara’ya uyarı

Pampal, Elazığ-Sivrice depremini hatırlatarak, şunları söyledi:

Elâzığ, Sivrice, Pötürge arasında meydana gelen deprem, uyuyan devin uyandığını bize hatırlattı. Bir fay sisteminde kırılma yaşanması durumunda tehlikenin en yoğun olduğu yer, fayın diğer iki ucudur. Bu ne demek? Pütürge'den güneye Sincik, Gölbaşı'na doğru olan kısmın eli kulağında demek, yırtılma başladı demek, burası topun ağzında demek. Bir de Kuzey Doğu'ya doğru, Sivrice'den Palu'ya doğru uzanan Palu-Hazar segmentinde 6-6,5 büyüklüğünde deprem meydana getirebilir demek.

Pampal, Ankara’nın da ciddi tehlike altında olduğunu söyledi.