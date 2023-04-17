Prof. Dr. Serhat Fındık'tan Meral Akşener'e tavsiye: Acil doktora görünmesi lazım

A Haber canlı yayınında 7'li masanın atmasyon vaatlerinin konuşulduğu programda Prof. Dr. Serhah Fındık İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e doktor tavsiyesinde bulundu.

Fındık'ın açıklamaları şöyle:

"Bir doktora ihtiyacı var"

Bizim insanlarımız vaatlere muhtaç değil, siz sanayiye yatırım yaparsınız insanlar iş bulur. Traktör vaadini dinledim. O gün öyle söylenmesi gerek diyor. Ben hekim gözüyle Meral Akşener'e bakıyorum. Bir doktora ihtiyacı var çok acil. Çok açık söylüyorum. 30 yıllık hekimim gözlerindeki ifate kendine güvensiz ve ne dedidiğini de hatırlamıyor olabilir. Özgür Özel de de öyle bir şey var. Mitomani hastalığı.