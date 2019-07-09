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Prof. Dr. Semih Mumbuç’un sergisi

Prof.

09 Temmuz 2019 Salı 10:49
Prof. Dr. Semih Mumbuç’un sergisi

Prof. Dr. Semih Mumbuç’un Sanko Sanat Galerisi’nde 14 Haziran’da açtığı “Doğa ve Renkler” temalı ilk kişisel seramik sergisi, 12 Temmuz’a kadar gezilebilecek.


Seramik çalışmalarında leke, renk, çizgi, doku ve armoniyi bütünlük içinde harmanladığını belirten Mumbuç, seramiğin suyla yoğrulma ve ateşte pişme sonucunda ortaya çıkmasının insanın olgunlaşma sürecini hatırlattığını söyledi.


Mumbuç, “İnsanların da olgunlaşması zorluklar karşısında yoğrulmasıyla mümkündür. Seramik de benzer bir sürecin sonunda ortaya çıkıyor” dedi.


Bir yıl önce eşiyle beraber Demet Akınal’ın seramik atölyesine devam ederek uzun soluklu bir çalışma içerisine girdiğini kaydeden Mumbuç, “Doğa ve renkler sergisi yaşadığımız dünyanın ışığın huzur veren bin bir tonunu hatırlatmak amacındadır” şeklinde konuştu.


Renklerin sadece ışığın tayflarındaki somut çeşitlilik amacıyla değil, aynı zamanda insanoğlunun bireyleşmesi, farklılaşması ve bunun sonucunda oluşan kültürel zenginlik amacıyla da kullanıldığına dikkat çeken Mumbuç, “Sergimde doğa ve içerdiği renkleri resimsel perspektifle rölyefler tarzında işledim” ifadelerine yer verdi.


Doğanın sunduğu kendiyle barışık renk zenginliğini, tüm toplum katmanlarının, farklılığının oluşturduğu zenginlik olarak algılaması gerektiğine dikkat çeken Mumbuç, “Bırakalım duyularımız ve duygularımız özgür ve bağımsız olsun, zenginliğimizi fark edelim. Gelecekten umutlu, hayal edebilen iyi niyetli öncü insanlara ihtiyaç var. Onlar sanatçılardır. Ancak sanat sadece sanat ile profesyonel olarak uğraşanların değil, kendi kültürel boyutunu artırmaya çalışan her kişinin ilk amacı olmalıdır. Tüm ulusların sadece bilim, eğitim ve teknolojide değil, sanat ve kültür alanında ilerlemeler kat etmeleri gerekir. Biz de ulus olarak, kendi kılıfımızı sıyırarak farklı kulvarlarda yarışmak istiyorsak bunu bir düstur olarak kabul etmeliyiz” diye konuştu.


Mumbuç’un 19 heykel ve 37 resimsel seramik eserinin yer aldığı sergisi, Sanko Sanat Galerisi’nde, 12 Temmuz’a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.


Prof. Dr. Semih Mumbuç


1958 yılında doğan sanatçı ilk, orta ve yükseköğrenimini Ankara’da yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. 1998 yılında kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1994 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.


Geçmiş yıllarda kara kalem, yağlı boya resim çalışmaları yapan sanatçı, son bir yılda seramik üzerine yoğunlaştı. Aynı zamanda koleksiyoner olan Semih Mumbuç, 2019 yılında Demet Akınal Seramik Atölyesi ile birlikte karma sergi açtı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:49
  1. sanat
  2. sergi
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