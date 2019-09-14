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Prof. Dr. Sadun Ersin’i dolandırmak isterken kıskıvrak yakalandılar

Telefon dolandırıcılarının 40 bin lirasını almaya çalıştığı Prof. Dr. Sadun Ersin, “Panter” lakaplı Akyaka Karakol Komutanı’nın bizzat yönettiği operasyonla zanlıların yakalandığını belirterek jandarma teşkilatına teşekkür etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
Prof. Dr. Sadun Ersin’i dolandırmak isterken kıskıvrak yakalandılar

Birçok ünlü akademisyeni hedef alan telefon dolandırıcıları, Muğla Akyaka’da Prof. Dr. Sadun Ersin’i dolandırmak isterken yakayı ele verdi. Prof. Sadun Ersin’i telefonla arayan dolandırıcılar, sıkça başvurdukları dolandırıcılık yöntemini kullanarak, terör örgütleriyle bağlantısının tespit edildiğini belirtip para istedi. Yakınlarının olayı jandarmaya ihbar etmesi üzerine, bölgede tertibat alan Akyaka Jandarması’nın başarılı operasyonu ile, Ersin’in evine gelerek poşet içerisinde 40 bin lirasını alan dolandırıcı, evin önünde kıskıvrak yakalandı.

Zanlı poşet içindeki parayla kaçmak isterken yakalandı

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde ikamet eden 89 yaşındaki Prof. Dr. Sadun Ersin, telefon dolandırıcılarının yeni hedefi oldu. Kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısının, bankadan 40 bin lirasını çektirip evinden almak üzere geldiği sırada, evin önünde tertibat alan Akyaka Jandarma Komutanının başında bulunduğu ekip, siyah poşet içindeki parayla taksiye binmeye çalışan zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Akyaka Jandarma Komutanı’nın bizzat derdest ettiği zanlı, Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

“Jandarmamızın bu kadar etkili olması beni gururlandırdı”

Yaşadığı olayla ilgili Akit’e konuşan Prof. Dr. Sadun Ersin, “Bu yaşıma geldim, jandarmanın, emniyet güçlerinin bir olaya anında müdahale ederek çözdüğünü ilk kez görüyorum. Jandarma teşkilatımızın bu kadar etkili ve donanımlı olması beni fazlasıyla gururlandırdı. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Jandarma teşkilatına ve Akyaka Karakol Komutanı genç subayımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sadun Ersin kimdir?

Sadun Ersin 1930 yılında İstanbul’da doğmuş, 1950 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden (İ.D.G.S.A) mezun olmuştur. 1983 yılında Akademi’den emekli olduktan sonra İstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak çalışmış, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Kadir Has Üniversiteleri’nde İçmimarlık bölümlerinin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Ersin aynı zamanda ressam ve santur ustasıdır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
  1. Muğla
  2. Eskişehir
  3. Prof. Dr. Sadun Ersin
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  7. Akyaka Jandarma Komutanı
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  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  10. Sadun Ersin kimdir?
  11. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi

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