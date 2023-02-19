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Gündem Prof. Dr. Sadettin Ökten'in deprem uyarısı viral oldu!
Gündem

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in deprem uyarısı viral oldu!

Prof. Dr. Saadettin Ökten'in geçmiş dönemde katıldığı bir programda depreme ilişkin tedbir önerileri Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinden sonra gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 19:59:00 - 2023-02-19 20:22:13

İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Saadettin Ökten'in geçmiş dönemde katıldığı bir programdaki deprem önerileri yeniden gündem oldu.

Prof. Öktem, ilgili programda, "Dağlar arza çakılmış çivilerdir. Ovalara yerleşmeyeceğiz. Ovalar ziraat için. Bunun dini ve jeoloji karşılığı var. Dağlara, yamaçlara yerleşeceğiz. Hafif bina yapacağız. Ahşap ve çelikten. Betonarmeden uzak duracağız." uyarısında bulunmuştu.

Öktem'in sözleri Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Prof. Dr. Gültekin Çetiner de, Ökten'in videosunu, "Yıllardır anlatmaya çalıştıklarımızı veciz şekilde ifade etmiş." ifadeleri ile paylaştı.

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