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Ekonomi

Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:11:42 -
Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL(AA) - Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Sabri Orman'ın Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.

Prof. Dr. Sabri Orman'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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