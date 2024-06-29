Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 25 milyon 500 bin TL'lik yeni yol! O ilden vatandaşlara müjdesi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için önemli yatırımlardan olan Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının açılmasıyla birlikte havalimanına erişim için alternatif yol olarak planlanan ve 25 milyon 500 bin TL’lik yatırımla hayata geçirilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam eden 2. etap asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, kent genelinde teknolojinin son imkânlarını da kullanarak ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkartmak amacıyla önemli yatırım ve projeleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin hava yolu bağlantısında yenilenen yüzüyle hizmet veren Kayseri Havalimanı yeni terminal binasına alternatif ulaşım güzergâhları için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı Şubat ayında açılışı yapılan ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümünde bir vefa örneği gösterilerek merhum Başbakanlardan Erbakan’ın ismi verilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nın 2’nci etabında hummalı çalışmalar sürüyor.

Kentin ulaşım ağının gelişimine büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı eşlik etti.

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İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri için önemli yatırımlardan olan havalimanı yeni terminal binasının açılmasıyla birlikte havalimanına erişim için alternatif yol olarak planlanan yol çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Bulvarın 2’nci etabının da bir hafta içerisinde trafiğe açılacağını duyuran Büyükkılıç, “5,5 kilometre uzunluğunda olan bu bulvarımızın 2. etabını da inşallah halin oradan çevre yola bağlanmak suretiyle önemli bir ana arter hayata geçmiş olacak. Bu şekliyle şehrimizin doğusundan gelen vatandaşlarımızın beklemeden rahat bir şekilde havalimanı ulaşması, havalimanı gelen kardeşlerimizin de yine şehrimizin doğusuna gidecek olanların rahatlıkla zaman kaybetmeden bu bölgeye erişeceklerini görüyoruz. Altyapısı tamamlandı. Bir hafta içerisinde bu yol trafiğe açılmış olacak. Kaynaklarımızı en verimli şekilde, en iyi kullanılabilir olarak insanların ihtiyaçlarını giderip, hayatını kolaylaştıracak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Standardı yüksek yollar yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, sürücülere de çağrıda bulundu. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Son süreçte de güzel yollar ortaya çıkıyor. Ancak trafik kurallarına uymadıkları zaman hız kesici isteniyor, maalesef kazalar oluyor. Kurallara uyalım. Yolumuzun standartlarına uygun o şekliyle bu güzel cuma gününde yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, KASKİ ve KCETAŞ ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde yolun yağmur suyu drenajı ve aydınlatma ile ilgili altyapı imalatları tamamlanırken, bulvarın güvenli ve konforlu kullanımına yönelik tedbirler de alınıyor.

Toplam 17 Bin Ton Sıcak Asfalt

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Şehit Mehmet Erciyes Caddesi’ni birbirine bağlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, 2’nci etap çalışmalarının tamamlamasıyla birlikte 5 bin 500 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde gidiş geliş bölünmüş yol olarak hizmete girecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı çalışmalarında şuana kadar 4 bin ton sıcak asfalt serimi yapılırken, yol tamamlandığında toplam 17 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kayseri’nin hava yolu bağlantısında yenilenen yüzüyle hizmet veren havalimanı yeni terminal binasına yolcuların ulaşımını daha da rahatlatmak adına Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı yatırımının maliyeti, 25 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşecek.

Proje ile Başkan Büyükkılıç’ın kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde kente kazandırdığı yatırım ve projelerle sanayi ve ticaretin yanı sıra tarım ve hayvancılık, sağlık, turizm, eğitim ve spor alanlarında da iddialı bir konuma gelen Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri’nin havalimanına, kent içinden ulaşım konforu da bir üst seviyeye taşınmış olacak.