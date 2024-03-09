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Aktüel Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında deprem beklediği ve beklemediği yerleri açıkladı! Detayları duyurdu...
Aktüel

Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında deprem beklediği ve beklemediği yerleri açıkladı! Detayları duyurdu...

Yeniakit Publisher
2024-03-09 18:45:00 - 2024-03-09 19:31:20
Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında deprem beklediği ve beklemediği yerleri açıkladı! Detayları duyurdu...

6 Şubat deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'nin gündeminde deprem var. Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon kanalında beklenen İstanbul depremine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Türkiye'nin gündemini sarsmaya devam eden bir konu depremlerdir! Konu hakkında Prof. Dr. Naci Görür, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, Canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunlara vurgu yaptı: "Küçük depremler genellikle Marmara Bölgesi'nin genelinde bir gerilim altında olduğumuzu gösterir. Beklediğimiz büyük deprem, Marmara Denizi'nin içinde bulunan Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde gerçekleşebilir. Adapazarı Körfezi'nden başlayarak Tekirdağ'a kadar uzanan bu 160 kilometrelik fay sistemi içinde önemli bir enerji birikimi olduğunu düşünüyoruz. Bölgede zaman zaman enerji nedeniyle ufak depremler görülebilir."

Görür, Marmara Denizi'nin güneyindeki kuzey Anadolu fayının enerji biriktirme konusunda kuzey koldan daha zayıf olduğunu belirtti. Ancak bu fayın uzun vadede büyük depremlere neden olduğunu ifade etti. Bu nedenle Marmara Denizi'nin güneyinde yakın bir zamanda büyük bir deprem beklenmese de, kuzey kolundaki depremin güneyi etkileyebileceğini düşündüklerini belirtti.

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