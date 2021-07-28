Prof. Dr. Naci Görür açık açık söyledi: Büyük bir deprem bekliyoruz

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 15.27’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Depremin Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na (DAF) paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde olduğunu belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

Bu fay Nazimiye güneyinden geçen Karakoçan fayını da kesiyor. Bu günlerde bu alanda sık deprem oluyor.

Bu alan kabaca Karlıova, Bingöl, Kuşbayırı ve Adaklı arasında bir eşkenar dörtgen gibi bir yer.

Buradaki depremler küçük de olsa hem Yedisu hem de Karlova Göynük arasındaki Göynük fayına stres yüklüyor olabilirler.

Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz.

Buralardaki yerleşim alanlarında kentsel/köysel dönüşümlere başlanmalı.