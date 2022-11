Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver’den kritik uyarı!

Yeni Akit Ankara

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, gripten korunmak için aşı olmanın ve aşılanmayı her yıl bir yaşam alışkanlığı haline getirmenin büyük önem taşıdığını paylaştı. Sonbahar mevsimiyle birlikte grip sezonuna da girildiğini söyleyen Durusu Tanrıöver, sözlerine şöyle devam etti: “COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan maske ve mesafe önlemleriyle birlikte pandeminin başında grip vakalarında belirgin bir düşüş oldu, ancak bu yılın başında kuzey yarımkürede ve geçtiğimiz aylarda güney yarımkürede vakalarda yeniden bir artış gözlemlemeye başladık. Son birkaç haftadır da Kuzey Yarımküre’deki etkili olmaya başlayan bir grip sezonu görmekteyiz. COVID-19 pandemisi öncesi dönem ile kıyasladığımızda grip sezonunun daha erken ve daha hızlı başladığını, hatta bazı ülkelerde grip kaynaklı hastane ve yoğun bakım yatış oranlarının son on yıldaki aynı haftalarla kıyaslandığında en yüksek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde de grip vakalarının ve grip ilişkili hastaneye yatışların benzer şekilde artacağı öngörüsüyle, özellikle 65 yaş üstü ve risk grubundaki kişiler başta olmak üzere herkesin bir an önce gribe karşı aşılanması büyük önem taşıyor.”

“Risk grubundakilerin aşılanması büyük önem taşıyor”

Risk grubundakilerle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı ve şu bilgileri verdi: ‘’Özellikle risk faktörleri ve kronik hastalıkları olan kişilerde viral solunum yolu enfeksiyonları çok ağır tablolara ilerleyebilmektedir. Pandemi öncesinde yaptığımız bir çalışmada grip benzeri hastalık sebebiyle hastaneye yatan hastalarda eşlik eden en az bir kronik hastalığı olan hastaların hastanede yatış süresi, olmayanlara göre neredeyse iki kat daha fazla olmuştur. Aynı çalışmada 65 yaş üzeri hastaların yarısı yoğun bakım ünitesine yatırılmış, üçte birine solunum desteği yapılması gerekmiş ve dörtte biri de maalesef kaybedilmiştir.’’ Aynı çalışmadaki grip aşılanma oranlarının düşüklüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ‘’Grip aşılarını yaptırmış olsalardı, bu hastaların bir kısmını bu olumsuz tablolardan ve ölümden koruyabilirdik’’ dedi.

“Grip nedeniyle kalp krizi riskinde 17 kata kadar artış”

Gribin basit bir solunum yolu enfeksiyonu olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, özellikle grip tanısı konulmasını takip eden ilk iki haftada komplikasyon riskinin çok arttığını, hatta ilk üç günde kalp krizi riskinde 17 kat, inme riskinde 10 kat artış gerçekleştiğini gösteren çalışmalar olduğunu belirtti. Diyabet, kronik akciğer ve kalp hastalıkları, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları, kanser, bağışıklık sistemi baskılanması, obezite gibi risk faktörleri olanlarda komplikasyonların çok daha fazla görüldüğünü vurguladı. ‘’Özellikle yaşlıların, gebelerin ve kronik hastalıkları olan erişkinlerin aşılanması, toplumda gribe bağlı komplikasyonların ve ölümlerin önlenmesi için etkili bir yöntemdir’’ diyen Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, grip aşısının enfeksiyonun tetiklediği pek çok olumsuz durumdan ve ağır komplikasyonlardan korunabilmek için etkili olduğunu vurgulayarak aşıyı temin edebilen herkesin aşılanmasını önerdi.