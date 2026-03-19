Zulmün çığlığına ümmet sessiz! Mescid-i Aksa 20 gündür esir

Katil İsrail, Mescid-i Aksa’yı 20 gündür kapalı tutuyor. İran'a yönelik savaşın gölgesinde yapılan bu uygulamanın, İslam ümmetinin sessizliğinden güç aldığı değerlendiriliyor.

Siyonist rejim, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı 20 gündür kapalı tutmaya devam ediyor.

İran'a yönelik saldırılarla eş zamanlı yürütülen bu uygulama, Müslümanların en kutsal mekânlarından birine erişimi tamamen engellemiş durumda.

İşgalciler, sözde "güvenlik" gerekçesiyle ibadeti yasaklarken, Mescid-i Aksa çevresinde baskıyı her geçen gün artırıyor. Sözde polis, sadece Aksa’ya değil, çevresindeki alanlara da girişleri kısıtladı.

Müslümanlar ise 10 gecedir Aksa’nın kapılarında namaz kılarak bu duruma tepki gösteriyor. Ancak işgalciler, Kudüs’ün farklı noktalarında teravih namazını dahi engelleyerek ibadeti tamamen hedef aldı.

Bab el-Amud ve Bab es-Sahire çevresinde konuşlanan işgalciler, cemaatin toplanmasını engellemek için saldırıda bulunurken, çok sayıda Müslümanı bölgeden uzaklaştırdı.

Yaşanan bu gelişmeler, siyonist rejimin yalnızca askeri değil, dini bir kuşatma yürüttüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Ancak dikkat çeken bir diğer gerçek ise İslam dünyasının bu saldırılar karşısındaki sessizliği. 20 gündür Aksa kapalı tutulmasına rağmen, birçok ülkenin yalnızca kınama mesajlarıyla yetinmesi, işgalcilerin elini daha da güçlendiriyor.

Uzmanlara göre bu sessizlik, siyonist rejime "daha fazlasını yapabilirsin" mesajı veriyor ve Aksa üzerindeki baskının artmasına zemin hazırlıyor.

Mescid-i Aksa’nın bu denli uzun süre kapalı tutulması, 1967’den bu yana en ağır kısıtlamalardan biri olarak değerlendirilirken, İslam ümmetinin tepkisizliği bu sürecin en belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş durumda.