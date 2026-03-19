Inter kararını verdi! Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme
İtalyan devi Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun 2027 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ortaya çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığını atlattı ve Fiorentina maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milano ekibindeki sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncunun geleceği ile ilgili İtalya'dan haberler gelmeye devam ediyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter'de, özellikle bu sezon üst üste sakatlıklar yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin uzatılmasından çok yenilenmemesi daha olası görünüyor. Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgili fikrinin değişmemesi durumunda Galatasaray'ın transfer için yeniden devreye girmesinin beklendiği belirtildi.
Inter'in 2027 yazında sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nu bonservis bedeli elde etmeden göndermek istemediği ve bu sebeple 10-15 milyon euro bir bedelle transfere izin verebileceği bildirildi.
Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun yıllık 11 milyon euro'luk brüt kazancıyla Lautaro Martinez ve Nicolo Barella'nın ardından takımın en fazla kazanan 3. ismi olduğu ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu'nun teknik kalitesinin hala üst seviyede olduğu fakat yaşadığı sakatlıkların Inter'de soru işaretlerine yol açtığı yorumu yapıldı.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
