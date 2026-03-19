Bursa’da 8 katlı binada korkutan yangın: Facianın eşiğinden dönüldü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, mahalleyi sokağa döktü! Alevlerin binayı sardığı o dehşet anlarında itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni gizemini koruyor!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Baykoca Mahallesi'nde bulunan konutlardaki bir binanın 6. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
