  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güzel haber geldi: Usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi İsrail kara harekatı başlatmıştı... İHH yoksulların yardımına koştu! Bayram arifesinde kahraman şehitlerimiz unutulmadı Inter kararını verdi! Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır? Aman diyelim... Kahvaltıda ağzınıza sürmeyin! Tansiyon düşmanı besinler Türk kolonyasının peşine düştüler: ‘Doldurup doldurup gönderin’ diyen ülke herkesi şaşırtacak Kadıköy’ün simgesi ama denizle bağı koptu! İskele Camisi’nin dikkat çeken hikayesi Kapadokya’da jandarmadan tatlı uygulama Müthiş haber geldi: Barış Alper satılırsa Mika Godts gelecek
Ramazan
12
Yeniakit Publisher
Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Ramazan'da dolu dolu geçen oruç mevsimi sonrası şimdi ise Bayram heyecanı sarmış durumda etrafımızı...

#1
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında sağlıklı seçimler yapmak, vücudun hassasiyetini gözeten hafif besinler tüketmek kritik önem taşıyor. Uzmanlar, sindirim sistemi için hafif ve dengeli bir kahvaltının gerekliliğini vurguluyor.

#2
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca aile kahvaltı sofralarında bir araya gelecek. Ramazan boyunca oruç tutulmasının ardından yapılacak ilk kahvaltı ise keyifli olurken, mideleri de zorlayacak. Uzmanlar Ramazan sonrası sindirim sisteminin hassasiyetini göz önünde bulundurarak bayram kahvaltısında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

#3
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Bir aylık oruç sonrası mide ve bağırsakların ani yüklenmeye hazır olmadığı uyarısı yapan uzmanlar hafif ve dengeli bir başlangıcın hem mide rahatsızlıklarını önleyeceğini hem de gün boyu enerjik kalmayı sağlayacağını belirtiyor.

#4
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Uzmanlar, Ramazan sonrası bayram kahvaltısında şu noktalara özellikle dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Hafif ve dengeli bir başlangıç yapın: Güne ağır yemeklerle değil, sindirimi kolay besinlerle başlayın.

#5
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı idealdir; birdenbire büyük porsiyonlar tüketmek şişkinlik, hazımsızlık, mide bulantısı ve gaz gibi sorunlara yol açabilir. Kızartma ve ağır yağlı gıdalardan uzak durun: Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, kavrulmuş-kızartılmış etler, börek, poğaça gibi hamur işleri ve tereyağı-kaymak ağırlıklı seçenekler sindirim sistemini yorar.

#6
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Bunlar yerine haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet, az tuzlu peynir, zeytin, avokado tercih edin. Bol lifli sebze ve yeşillik tüketin: Domates, salatalık, maydanoz, roka, taze biber gibi çiğ sebzeleri bolca sofraya ekleyin.

#7
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Lif açısından zengin bu besinler, Ramazan'da yavaşlayan sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve tokluk hissi verir. Tam tahıllı ekmek seçin: Beyaz ekmek, pide veya simit yerine tam buğday, tam tahıl veya çavdar ekmeği kullanın. Bu seçim kan şekerini daha dengeli tutar ve ani yükselişleri önler.

#8
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Yavaş yiyin ve iyi çiğneyin: Yemekleri aceleye getirmeyin, her lokmayı en az 15-20 kez çiğneyerek tüketin. Kahvaltının en az 20-30 dakika sürmesi sindirimi kolaylaştırır.

#9
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Şeker ve tatlıyı sınırlayın: Reçel, bal, pekmez gibi tatlıları ölçülü tüketin, aşırı şeker mideyi rahatsız edebilir. Tatlı ihtiyacı için meyve daha sağlıklı bir alternatiftir.

#10
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Bol su için: Ramazan'da azalan sıvı alımının telafisi için kahvaltı sırasında ve gün boyu 1,5-2 litre su tüketmeye özen gösterin. Şekersiz bitki çayları veya maden suyu da tercih edilebilir.

#11
Foto - Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır?

Uzmanlar, özellikle diyabet, hipertansiyon, reflü gibi kronik hastalığı olanların bu önerilere daha sıkı uymasını, porsiyon kontrolünü elden bırakmamasını tavsiye ediyor. Bayramın ilk kahvaltısı, vücudun normale dönüş sürecinde kritik bir adım; dengeli seçimlerle hem keyifli hem sağlıklı bir bayram geçirmek mümkün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Gündem

HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen kararnameyi yayımladı. HSK'nin internet sitesinde ilan edil..
Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!
Gündem

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK, katıldığı bir programda öğrencilik yıllarına dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. Esnaf bir ailenin çocu..
İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Dünya

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonlarının yeni dalgasında bölgedeki bazı petrol tesisleri ile ABD çıkarlarının hedef ..
SUV sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte Chery’den kaçırılmayacak fırsat
Otomotiv

SUV sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte Chery’den kaçırılmayacak fırsat

Chery, mart ayına özel kampanyasında TIGGO7 ve TIGGO8 modellerinde dikkat çeken finansman seçenekleri ve yakıt desteği sunacağını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23