  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laiklik askıya alındı: Batı sistemi "dini" anlayışa dönüyor! Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış! Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede? Savaş baronlarının "İran" yalanı patladı: İstifa eden direktörden şok itiraflar! Ahmet Hakan İrancı olduğunu açıkladı: Tarihin hep yanlış yerindeler! Zulmün çığlığına ümmet sessiz! Mescid-i Aksa 20 gündür esir Rusya gazından çıkış ve Hürmüz krizi sonrası Avrupa’da nükleere dönüş sinyali Trump'ın gazı yetmedi Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı! "İç cephe" vurgusu yaptı ABD’de vahşete ‘hayır’ diyen hain ilan ediliyor! Trump yönetiminden Joe Kent’e itibar suikasti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Danimarka'dan Grönland'da savaş hazırlığı: Savaş uçaklarını engellemek için patlayıcı önlemi
Dünya

Danimarka'dan Grönland'da savaş hazırlığı: Savaş uçaklarını engellemek için patlayıcı önlemi

Grönland için artan gerilim ve Donald Trump’ın baskıları sürerken, Danimarka askerlerinin Nuuk dahil bölgelerde olası bir çatışmaya karşı savaş hazırlıkları kapsamında, ABD’nin olası bir askeri müdahalesinde savaş uçaklarının inişini engellemek için kullanılmak üzere patlayıcı madde bulundurulduğu belirtildi.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, Danimarka ve Avrupa'daki kaynaklarına dayandırdığı raporunda, Trump'ın, Grönland'ı almaya yönelik "tehditlerinin" arttığı dönemde, Ada'ya gönderilen Danimarka askerlerinin yaptığı savaş hazırlıklarını anlattı.

Danimarkalı askerlerin, ocak ayında Grönland'a geldiğine işaret edilen raporda, ABD'nin olası bir askeri müdahalesinde savaş uçaklarının inişini engellemek için başkent Nuuk dahil olmak üzere diğer yerlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı madde bulundurulduğu belirtildi.

Raporda, olası bir savaş durumunda, yaralı askerler için kan bankasının da kurulduğu ifade edilirken, ocak ayındaki saldırı endişesi nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı vurgulandı.

Grönland'daki gerginliğin ocak ayında ciddi bir seviyeye ulaştığına dikkati çekilen raporda, Danimarka ve Avrupa'nın müttefikini savunma konusunu ciddiye aldıkları ifade edildi.

Raporda, Trump'ın Grönland baskısının sona ermeyeceği kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen Fransız bir yetkili, Avrupa'nın Grönland'daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka'nın gerginliği tırmandırmamak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Alman bir yetkili de "ABD, NATO askerlerinin de bulunduğu bir ortamda Grönland'a saldırsaydı, o zaman inandığımız her şeye büyük bir soru işareti koymak zorunda kalırdık." ifadesini kullandı.

Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

Vizeye 15 bin dolar şartı: ABD’den 50 ülkeye teminat freni
Kallas: Avrupa’dan hiçbir ülke bu savaşa dahil olmayacak ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları meşru değil
Siccil ölüm yağdırdı! Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üssü böyle vuruldu
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23