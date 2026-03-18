Miting meydanında "yarım ekmek döner" usulü siyaset! Özgür Özel konuştu, şarkıcılar araya girdi, millet ne dinlediğini şaşırdı!

Mitingde sahne alan İlkay Akkaya, açık açık "Cinsel yönelimi farklı olanlardan yanayız" diyerek, CHP'nin aile yapımızı hedef alan marjinal gruplarla olan bağını bir kez daha itiraf etti. "Hayvanlardan yanayız" diyerek masumiyet maskesi takan zihniyet, asıl niyetinin bu aziz milletin manevi değerlerini erozyona uğratmak olduğunu, LGBT ve benzeri yapıları meydanlarda savunarak tescilledi.

Özgür Özel "Yarım Ekmek" Arası Siyaset Yapıyor!

Meydanlarda kimsenin pürdikkat dinlemediği Özgür Özel, konuşmasını adeta bir "aparatif" gibi sunmak zorunda kaldı. "Yarım ekmek döner" usulü; biraz konuşma, araya bir türkü, sonra yine üç beş cümle... Özel konuşurken şarkıların araya girip sahneyi devralması, CHP içindeki "eş başkanlık" krizinin ve ciddiyetsizliğin meydanlara yansıyan en net görüntüsü oldu. 18 Mart 2026 itibarıyla Çanakkale ruhuyla vatanı savunanların karşısında, marjinal ideolojilerin bayraktarlığını yapan bu koalisyonun ne hale düştüğü bir kez daha görüldü.

"Eski Türkiye"nin Köhne Zihniyeti Sahnede!

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her fırsatta uyardığı "aile yapımıza yönelik tehditler", bugün CHP mitinglerinde baş tacı ediliyor. Mehmet Muzafferlerin "Bedeli Çanakkale'de kanla ödenecektir" diyerek can verdiği bu mukaddes topraklarda, cinsel sapkınlıkları savunanlarla kol kola girenlerin bu millete vereceği hiçbir gelecek yoktur. Bu konser siyaseti, milli ve manevi değerlerimize çarparak yerle bir olmaya mahkumdur.