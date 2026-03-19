Ekrem'in otobüsleri düz yolda gidemez oldu! Kaldırıma çarptı! Yaralılar var! 28 Şubat’ın Mağrurları Değil, Mağdurları Reis’in Yanında! Erdoğan’dan Medyaya "Beşinci Kol" Uyarısı Gözünü Güney Pars doğal gaz sahasına dikti! Sarı şeytan Trump’tan İran’a kan donduran tehdit: Katar’a saldırı yapılırsa haritadan sileriz Çanakkale’den Gazze’ye değişmeyen hakikat Yapay Zeka bile itiraf etti, Peki ya Kemalistler? Siyonistler ölüyor! Çok sayıda ölü, binlerce yaralı! CNN Sunucusundan itiraf geldi: ABD'nin kirli planı İran kayasına çarptı! Vay Özgür Özel vay... Benzinlikte rüşvet buluşması! Özgür Özel'den 20 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı! Kendisine yapılan ağır hakaretlere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya Sürpriz Telefon: "Geçmiş Olsun Fatih" Galatasaraylı futbolcunun parmağı koptu!
Ahmet Hakan İrancı olduğunu açıkladı: Tarihin hep yanlış yerindeler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahmet Hakan İrancı olduğunu açıkladı: Tarihin hep yanlış yerindeler!

İran’ın önemli isimlerinin İsrail-ABD saldırılarında peş peşe kolayca öldürülmesinin asab bozucu olduğu yazan Ahmet Hakan, kendisinin neden İrancı olduğunu da açıkladı. Hakan, şimdilerde kenarda son kullanma tarihini dolduran eski Türkiye’nin iki karanlık tipi İsmet Berkan ile Hasan Cemal’in İran konusunda takındıkları tavrı da eleştirerek “Tarihin hep yanlış yerindeler” tepkisini gösterdi.

Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

ŞUNU biliyoruz:

İran’da liderler öldürülünce...

Toplum gerilemiyor. Devlet çözülmüyor. Direniş azmi kırılmıyor. Boşluk anında dolduruluyor. Öfke daha da artıyor.

*

Ama şunu da biliyoruz:

*

İran’da liderler öldürülünce...

Mazlum halkların asabı bozuluyor. İsrail’e gurur üstünlüğü sağlanıyor. Netanyahu daha da şımarıp kibirleniyor.

*

- Sırf Netanyahu şımarmasın diye.

- Sırf mazlum halkların asabı bozulmasın diye.

- Sırf İsrail’e gurur üstünlüğü verilmesin diye.

İranlı liderler, güvenlikleri konusunda titizlenmeli, en azından olağanüstü tedbirsizlikten vazgeçmeli.

*

Çünkü...

“Liderler, kahramanca şehadete yürüyorlar” yaklaşımı, Netanyahu’nun kibirli şımarıklığını şahlandırıyor.

HEP TARİHİN YANLIŞ YERİNDELER

- İran’ın anında teslim olması gerektiğini yazan İSMET BERKAN

*

- İsmet Berkan’ın söylediğine aynen katılan HASAN CEMAL

İRANCIYIM

Kendi adıma konuşuyorum:

ABD ve İsrail, İran’ı bombalarken...

İrancı olmayı...

İnsan olmanın bir gereği sayıyorum.

*

Benim İrancılığım şöyle bir İrancılıktır:

*

Mazlum İran halkının yanında durmaya dayalı bir İrancılık.

Yorumlar

Ali Gülüser

Sağduyu böyle bir şeydir..Ahmed Hakan doğru yerdedir benim durduğum yer de aynıdır

bakalım bunlara ???

Hasan Cemal, 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden Cemal Paşa'nın torunu olan gazeteci-yazarın kökeni; baba tarafından Midilli/Serez, anne tarafından ise Gürcü ve Çerkes (Kabardey) kökenlerine dayanmaktadır<<ismet berkan İsmet Berkan (d. 10 Haziran 1964, İstanbul),aslen gürcü cerkez <<<Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967 (58 yaşında) Sorgun, kürt cerkrez
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23