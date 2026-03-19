Ahmet Hakan İrancı olduğunu açıkladı: Tarihin hep yanlış yerindeler!
İran’ın önemli isimlerinin İsrail-ABD saldırılarında peş peşe kolayca öldürülmesinin asab bozucu olduğu yazan Ahmet Hakan, kendisinin neden İrancı olduğunu da açıkladı. Hakan, şimdilerde kenarda son kullanma tarihini dolduran eski Türkiye’nin iki karanlık tipi İsmet Berkan ile Hasan Cemal’in İran konusunda takındıkları tavrı da eleştirerek “Tarihin hep yanlış yerindeler” tepkisini gösterdi.
Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:
ŞUNU biliyoruz:
İran’da liderler öldürülünce...
Toplum gerilemiyor. Devlet çözülmüyor. Direniş azmi kırılmıyor. Boşluk anında dolduruluyor. Öfke daha da artıyor.
Ama şunu da biliyoruz:
İran’da liderler öldürülünce...
Mazlum halkların asabı bozuluyor. İsrail’e gurur üstünlüğü sağlanıyor. Netanyahu daha da şımarıp kibirleniyor.
- Sırf Netanyahu şımarmasın diye.
- Sırf mazlum halkların asabı bozulmasın diye.
- Sırf İsrail’e gurur üstünlüğü verilmesin diye.
İranlı liderler, güvenlikleri konusunda titizlenmeli, en azından olağanüstü tedbirsizlikten vazgeçmeli.
Çünkü...
“Liderler, kahramanca şehadete yürüyorlar” yaklaşımı, Netanyahu’nun kibirli şımarıklığını şahlandırıyor.
HEP TARİHİN YANLIŞ YERİNDELER
- İran’ın anında teslim olması gerektiğini yazan İSMET BERKAN
- İsmet Berkan’ın söylediğine aynen katılan HASAN CEMAL
İRANCIYIM
Kendi adıma konuşuyorum:
ABD ve İsrail, İran’ı bombalarken...
İrancı olmayı...
İnsan olmanın bir gereği sayıyorum.
Benim İrancılığım şöyle bir İrancılıktır:
Mazlum İran halkının yanında durmaya dayalı bir İrancılık.